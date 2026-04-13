【募集港爸港媽】U Lifestyle《社群》Chill賞親子玩樂祭

每逢假期都總會煩惱帶小朋友去何處放電，《社群》貼心為港爸港媽們打造出最強親子生活指南，涵蓋全港最新放電好去處、親子出遊提案、育兒好物推介，以及靚媽必睇保養貼士，為您全方位締造出美好的親子回憶！

緊貼「Chill賞親子玩樂祭」最新攻略

專屬親子最新攻略活動專區 | 完成簡單任務贏豐富好禮

專屬親子活動專區 | 【1】Chill賞去OP放電——送出100張主題樂園門票

香港海洋公園一直都是親子本地放電的熱門選擇，現時樂園聯同Sanrio characters推出「蔚藍海洋之旅」活動，Sanrio粉絲不容錯過！《社群》限時大派100張海洋公園門票，只需完成指定任務，即有機會免費帶小朋友去主題樂園盡情放電！

活動日期：即日起至2026年4月30日

免費去海洋公園放電

專屬親子活動專區 | 【2】Chill賞去旅行——大派200張亞洲旅遊無限數據卡

帶小朋友出遊去旅行，最重要行程夠Chill，網絡夠穩！《社群》現時送出200張「亞洲4日旅遊數據卡」，每日享有1GB全速及無限數據用量，涵蓋中國大陸、日本、韓國、台灣地區、新加坡、馬來西亞、泰國等多達60個熱門旅遊地。簡單登記就有機會免費領取，等您可以即時分享親子旅途喜悅！

活動日期：即日起至2026年4月23日

免費贏走旅遊數據卡

專屬親子活動專區 | 【3】Chill賞野餐——送A-1 Bakery野餐組合

踏入春天，正是帶同子女享受草地野餐的黃金季節！為了讓家長更輕鬆度過假期，無需為準備野餐食物而煩惱，《社群》現時為各位爸媽送上A-1 Bakery《PACPACK三文治》野餐套裝！只需完成簡單任務，就有機會免費贏得6款人氣三文治連防水野餐墊，一站式解決野餐所需，在陽光下盡情享受春日親子活動！

活動日期：即日起至2026年4月30日

免費贏走春日必備野餐組合

專屬親子活動專區 | 【4】Chill賞親子Staycation——免費五星級酒店住宿連餐飲

U Community社群持續招募酒店試住員！今次特別召集一眾家長帶同子女，免費率先體驗全新開幕五星級酒店Staycation！「九龍東帝苑酒店」經全面翻新過後，推出多個親子友善客房及套房，環境優雅舒適。現時只需完成簡單登記，即有機會免費入住家庭房及享受酒店美食，大人同小朋友都可以盡享歡樂都市度假時光！

活動日期：2026年4月16日至2026年5月7日

*密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情

專屬親子活動專區 | 【5】Chill賞育兒好物——免費送Haenim喜臨嬰兒用品

春天潮濕容易滋生細菌，想時刻守護初生嬰兒健康，確保嬰兒用品徹底消毒更是守護初生嬰兒健康的關鍵！U Community社群特別送出韓國醫學級品牌——Haenim喜臨全新推出的「紫外線UV LED消毒烘乾機」、「寬口奶瓶配奶嘴」及「嬰兒揹帶」等一系列升級育兒好物，簡單登記即有機會免費贏走，等新手父母同BB迎接健康又舒爽的春天！

活動日期：2026年4月23日至2026年5月14日

*密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情

專屬親子活動專區 | 【6】Chill賞親子運動樂——請您去Pickleball親子體驗班

提到近年崛起的新興運動，非匹克球（Pickleball）莫屬！結合網球、羽毛球與乒乓球的特色，玩法簡單，是親子運動的不二之選！想同子女一同化身運動健將，《社群》請您免費體驗打匹克球！簡單登記就有機會贏得Pickleball體驗班名額，更有機會包場任玩一小時，邊做運動邊建立親子默契！

活動日期：2026年4月28日至2026年5月18日

*密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情

「我的Chill賞假期」填色比賽 | 贏總值過萬元獎品

召集創意無限的小朋友！《社群》現時舉辦「我的Chill賞假期」填色比賽，邀請一眾「Chill級小畫家」發揮想像力，為吉祥物UU熊設計最精彩的假期藍圖！凡就讀幼稚園或小學組別的小朋友皆可參加，成功參加即獲頒U Lifestyle官方發出的證書。歡迎各學校的視覺藝術科丶課外活動科老師或畫室導師邀請有興趣學員報名，並於指定日期內提交完成作品及報名表格，即可參加！

所有參加者皆獲頒官方證書乙張外，表現優異的作品更可贏走獎座及HK$1,000現金禮券，更有機會於U Lifestyle各大社交平台發佈。把握機會同小朋友發揮創意小宇宙，創造最「Chill」的假期活動！

活動日期：即日起至2026年5月10日

填色比賽活動詳情及評審準則

分享親子日常點滴賺取育兒基金 | 加入配對計畫參加合作試用

社群創作有價企劃進行中 | 成為《社群》創作者賺現金賞

原來分享日常點滴都可以賺現金賞！U Community社群現正熱烈召集一眾爸爸媽媽、育兒達人及各界KOL加入「社群創作有價企劃」 第五回，將您的親子生活趣事轉化為額外收入。無論是小朋友的成長片段、實用育兒心得、週末家庭好去處，還是親子旅行點滴，只要成為U Creator，到《社群》分享生活，就能將帖文流量變現！帖文觀看次數越多，賺得越多，誠邀各位爸媽一齊參與，輕鬆賺取額外育兒基金！



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除了以上育兒攻略及試用試玩活動之外，各位爸爸媽媽加入《社群》「親子合作配對計畫」更有專人為您配對試用活動，有機會免費率先參與豐富親子品牌活動、產品試用、工作坊體驗等限定合作，獲得免費育兒產品！立即登記，創造美好親子時光！想獲取更多最新《社群》活動情報，記得下載U Lifestyle App成為會員及追蹤《社群》官方Instagram，接收第一手生活資訊！



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SOURCE U Lifestyle