UNIVERSAL MUSIC LATINO 連續兩年勇奪拉丁格萊美最佳新人獎，締造歷史佳績，奠定其培育樂壇新星的領導地位

與 ARTHOUSE/ABBEY ROAD INSTITUTE 攜手合作，自 2022 年項目啟動以來屢創佳績，連續兩年贏得此殊榮

此獨特聯盟結合專業教育、悉心指導和全面發展，致力於成就音樂界的卓越成就，為藝術家發展重新定義

2023 年，唱作歌手 JOAQUINA 踏上音樂征途，2024 年 ELA TAUBERT 繼往開來，勇奪桂冠，締造前所未有的連勝紀錄

「能夠見證這些女性後起之秀的成長，看著她們多年來在藝術道路上努力不懈，最終成為出類拔萃的音樂人，並獲得拉丁唱片學院的認可，實在令Universal Music和 Art House 的團隊感到欣慰。」–

Universal Music Latinoamérica 和伊比利亞半島主席兼行政總裁 Jesus Lopez

「藝術家的使命是捕捉最純粹的美，不受任何行業期望和潮流趨勢所限。我們致力於守護藝術家，陪伴他們成長，因為這是孕育出歷久彌新的藝術家和作品的唯一途徑，他們將以其作品為未來社會帶來積極的改變。當今的藝術家不再僅僅是一個品牌或一系列歌曲的集合，而是一位精神導師，一個心靈的避風港，一座蘊藏著理性思維也未必能尋獲的答案的殿堂。」– Arthouse Abbey Road Academy Miami 創辦人 Julio Reyes

邁阿密2024年11月18日 /美通社/ -- Universal Music Latino 和 Arthouse 在拉丁格萊美獎最佳新人類別中連續兩年獲勝，創下前所未有的輝煌成就，完美融合了音樂教育、藝術家培育和卓越的音樂成就。繼委內瑞拉唱作歌手 Joaquina 於 2023 年成為該獎項史上最年輕的得主後，哥倫比亞流行歌手 Ela Taubert 再度奪魁，為 Universal Music Latino 和 Arthouse 締造了重要的里程碑。

Universal Music Latino 與 Arthouse 的合作堪稱創新與協作的典範，將教育、卓越的音樂成就、發展和人才融為一體，為新晉藝術家搭建了一個全球性的平台。此合作關係植根於一個共同願景：透過全面的支援系統，包括指導計劃、專業發展和度身訂造的資源，賦予藝術家力量，促進他們的藝術成長。通過強調教育在創作過程中的重要性，此合作關係正在為全球新一代拉丁音樂明星鋪平道路。

除了 Joaquina 和 Ela Taubert 之外，其他備受矚目的藝術家包括：Paola Guanche，2023 年拉丁格萊美提名者；Maura Nava，2024 年拉丁格萊美提名者；Riza、Jules、Fabian 和 Ana Sofia。

隨著拉丁音樂版圖的不斷演變，Universal Music Latino 和 Arthouse 仍然走在業界前沿，積極發掘新人才，並重新定義行業標準。在最佳新人類別中連續取得的成功，彰顯了他們對創新、教育和精益求精的堅定承諾。

關於 Universal Music Group (UMG)

Universal Music Group 憑藉藝術的力量，致力塑造文化。UMG 是音樂娛樂領域的全球領導者，擁有從事錄製音樂、音樂出版、商品銷售和視聽內容的廣泛業務。UMG 擁有涵蓋各種音樂類型的最全面錄音和歌曲目錄，物色和培養歌手，製作和發行世界上廣受好評和商業上最成功的音樂。UMG 致力藝術、創新和創業，促進服務、平台和商業模式的發展，為歌手拓展藝術和商業機會，為粉絲創造新的體驗。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.universalmusic.com

SOURCE Universal Music Latin Entertainment