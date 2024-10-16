科士達連續四年穩居全球UPS制造商前五強

中國深圳2024年10月16日 /美通社/ -- 據Omdia最新發布的《UPS硬件市場追蹤報告》(UPS Hardware Market Tracker report)顯示，數據中心基礎設施解決方案的領先供應商科士達 (002518.sz)再度蟬聯全球第五大UPS（不間斷電源）制造商地位。這標志著科士達已連續四年獲此殊榮，彰顯了其提供先進電源解決方案以滿足數據中心和人工智能計算環境不斷變化需求的能力。

憑借31年的UPS技術創新傳統，科士達自2000年以來一直是中國領先的本土品牌[1]，並通過提供OEM和ODM服務，將業務擴大到180多個國家，同時符合GB、CE和UL等國際標准認證。

科士達產品部副總監Ivy Liang將公司的成功歸功於全面的產品系列、戰略性本地化布局以及持續不斷的創新。公司產品種類繁多，能夠滿足不同客戶群體的需求，從小型個人用UPS系統到大型數據中心和工業應用解決方案，一應俱全。

「我們了解不同市場的具體需求，並據此開發和定制我們的產品。例如，我們針對美國市場開發了最新的VP68和YDC3300系列UL認證UPS，針對歐洲市場開發了MEMOPOWER-III Li系列UPS。這種本地化策略使我們能夠更好地服務當地客戶，提升我們的競爭力。」

科士達還擁有一支強大的研發團隊，致力於不斷創新和開發尖端UPS技術。報告顯示，由於數據中心的資本支出不斷增加，全球UPS市場呈現出顯著增長。科士達為滿足對更高千伏安UPS系統的需求，為其模塊化UPS系統推出了3U高度的100/125kW高密度電源模塊，以及具有高密度、空間效率高和節能等特點的模塊化配電產品。

關於科士達

深圳科士達科技股份有限公司（簡稱「科士達」）成立於 1993 年，是數據中心基礎設施、太陽能逆變器和儲能解決方案的領先供應商。科士達擁有近4200名員工，在中國和越南設有八家工廠，UPS年生產能力達300萬台。

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[1] 資料來源：CCID 《2023-2024年中國UPS市場研究年度報告》(2023-2024 Annual Report on the China UPS Market)

SOURCE Shenzhen Kstar Science&Technology Co.,Ltd.