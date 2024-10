KSTAR sichert sich zum vierten Mal in Folge den 5. Platz der globalen USV-Hersteller

SHENZHEN, China, 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- KSTAR(002518.sz), ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Rechenzentren, hat seine Position als fünftgrößter USV-Hersteller (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) weltweit erneut gefestigt, so der neueste UPS Hardware Market Tracker Report von Omdia. Dies ist das vierte Jahr in Folge, in dem KSTAR diese prestigeträchtige Auszeichnung erhält, was die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, fortschrittliche Stromversorgungslösungen zu liefern, die den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen von Rechenzentren und KI-Computing-Umgebungen gerecht werden.

Mit 31 Jahren Erfahrung in der Innovation von USV-Technologien ist KSTAR seit dem Jahr 2000 die führende lokale Marke in China[1] und hat seine Reichweite auf über 180 Länder ausgeweitet, indem es OEM- und ODM-Service anbietet und internationale Standards wie GB-, CE- und UL-Zertifizierungen erfüllt.

Ivy Liang, stellvertretende Direktorin der Produktabteilung von KSTAR, führt den Erfolg des Unternehmens auf die umfassende Produktpalette, die strategische Lokalisierung und die ständige Innovation zurück. Das Unternehmen bedient einen breit gefächerten Kundenstamm mit Produkten, die von kleinen USV-Systemen für den Privatgebrauch bis hin zu großen Lösungen für Rechenzentren und industrielle Anwendungen reichen.

„Wir verstehen die spezifischen Bedürfnisse der verschiedenen Märkte und entwickeln und passen unsere Produkte entsprechend an. So haben wir beispielsweise die neuesten UL-zertifizierten USVs der Serien VP68 und YDC3300 für den amerikanischen Markt und die USV der MEMOPOWER-III Li-Serie für den europäischen Markt entwickelt. Diese Lokalisierungsstrategie ermöglicht es uns, unsere Kunden vor Ort besser zu bedienen und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

KSTAR verfügt außerdem über ein starkes F&E-Team, das sich der kontinuierlichen Innovation und der Entwicklung modernster USV-Technologien widmet. Dem Bericht zufolge verzeichnet der globale USV-Markt aufgrund der steigenden Investitionsausgaben für Rechenzentren ein erhebliches Wachstum. KSTAR hat auf die Nachfrage nach USV-Systemen mit höherem kVA-Wert reagiert und ein 100/125-kW-Leistungsmodul mit hoher Dichte und einer Höhe von 3U für seine modularen USV-Systeme sowie modulare Stromverteilungsprodukte eingeführt, die hohe Dichte, Raumeffizienz und Energieeinsparungen bieten.

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co, Ltd. wurde 1993 gegründet. (KSTAR) ist ein führender Anbieter von Infrastruktur für Rechenzentren, Solarwechselrichtern und Energiespeicherlösungen. Mit fast 4.200 Mitarbeitern und acht Fabriken in China und Vietnam verfügt KSTAR über eine jährliche Produktionskapazität von 3 Millionen USV-Einheiten.

