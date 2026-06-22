V-ZUG 銅鑼灣旗艦展廳優雅煥新

是次展廳升級是 V-ZUG 攜手著名室內設計師謝柯團隊共同締造的美學成果。空間設計完美融合了瑞士精工的精密技術與住宅設計的溫潤質感。設計將頂級電器隱於客製化櫥櫃背後，使其完美融入深色、沉穩的背景之中，避免了科技對空間的主導感。為了賦予空間更多生活的溫度，團隊在俐落的線條間揉合了天然木材、奢華皮革與觸感細膩的亞麻帷幔，並透過特別定制的羅馬濾光窗簾，讓灑落其間的每一道光線都顯得溫柔而放鬆，完美實現了前瞻創新與居家舒適的深度呼應。

圍繞日常儀式與人情連結

煥新後的展廳巧妙地將電器隱退，將空間軸心轉移至真誠交流與日常生活體驗。空間中最引人注目的焦點，莫過於那張優雅的長形實木餐桌，上方低垂著散發柔和光芒的暖紅色吊燈，為空間注入了靈動而溫暖的家居氣息。在杯盞微光與溫馨氛圍中，到訪的賓客能放輕鬆地自在交流，一同感受空間美學與日常餐桌儀式的純粹本真。

純粹的瑞士完美主義

在這種極具生活感的住宅化場景中，客戶可以在最自然自在的狀態下，親自體驗品牌極致工藝的結晶。無論是代表現代蒸氣烹飪的 CombiSteamer 蒸焗爐系列，還是象徵高端冷藏美學的 Supreme Cooling系列，它們皆在背後無聲而精準地運作，靜默地提升著現代精緻家庭的生活質量。這也正是 V-ZUG 自 1913 年以來始終如一的堅持。

展廳資訊

全新煥新的 V-ZUG Studio Hong Kong 現已準備就緒，竭誠歡迎各界設計合作夥伴、媒體及尊貴客戶蒞臨，親身體驗這場關於靜謐奢華的全新篇章。

展廳地址： 香港銅鑼灣羅素街 8 號 12 樓

營業時間： 星期一至星期五，上午 09:00 至 下午 18:00

關於 V-ZUG

有著逾百年歷史的瑞士奢華家電品牌 V-ZUG，自 1913 年創立以來，始終秉持「Swiss perfection for your home」理念，將精準工藝與現代科技融合，成為瑞士精工的全球典範。品牌專精於嵌入式廚房及衣物護理系統，憑藉革命性技術與精湛設計多次榮獲 iF 及 Red Dot 等國際殊榮。在香港，旗艦展廳 ZUGORAMA 位處銅鑼灣中心地段，為對生活質感有極致要求的用戶，提供親身體驗瑞士美學的專屬空間。

SOURCE V-ZUG HONG KONG LIMITED