Vantage推出多種跟單交易模式，充分把握投資機會

對於偏好更可控方式的風險規避交易者，固定手數模式允許他們為每筆跟單交易設置特定的交易量，以達到更高的一致性。同時，固定倍數模式專為那些希望根據市場情況靈活調整策略的交易者設計，使他們能夠將原始訂單量乘以預先設定的係數，從而提供一個更有效管理風險敞口的工具。

這些新模式代表了一項重大進展，為面臨時間限制和不同風險偏好的交易者提供了多元化的交易選擇。

Vantage應用程式用戶發展主管Lian J表示：「我們為用戶提供了更多跟單交易的方式，讓他們能夠透過高度多元化的投資組合掌控自己的財務未來。我們相信跟單模式是通向未來的關鍵。它可以幫助交易者管理風險，實現收益最大化。」

為了繼續增強Vantage應用程式的功能，該團隊還對界面進行了重大改進，推出了更廣泛的搜索篩選條件，以便將理想的交易者配對在一起。此外，他們還發佈了一系列新的指南影片，向客戶介紹相關知識。

「Vantage的核心理念是透過普及相關知識，增強交易者的能力。我們意識到用戶友好的跟單交易體驗非常重要，因此推出了新的影片系列，旨在幫助交易者了解我們的應用程式及其跟單交易功能。」

立即下載Vantage應用程式，探索這些新功能，提升您的交易體驗。

關於Vantage

Vantage Markets （也稱Vantage）是一家多元資產經紀商，為客戶提供靈活而強大的差價合約（CFD）產品交易服務，涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、交易所交易基金（ETF）和債券。

憑借超過14年的市場經驗，Vantage不再滿足於經紀商的角色，它還創建了一個值得信賴的交易生態系統、一個屢獲殊榮的移動交易應用程式以及一個用戶友好的交易平台，幫助客戶抓住交易機會。可在App Store或Google Play上下載Vantage應用程式。

交易有道，智贏未來，一切盡在Vantage。

風險警告：差價合約交易存在重大風險。您的損失可能會超過初始投資。

SOURCE Vantage