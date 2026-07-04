Vantage 推出 XAUUSD247，提供 24/7 全天候黃金差價合約交易

XAUUSD247 每週 7 天、每天 24 小時均可交易（包括週六和週日），具體取決於既定的平台維護時間及地區可用性。該產品採用 1 盎司的合約規模，而 Vantage 傳統 XAUUSD 產品的合約規模則為 100 盎司。儘管可能會產生點差、融資費用和其他適用成本，但本產品不收取額外的交易佣金。根據倉位大小、帳戶類型及適用的交易條件，可提供高達 100 倍的階梯式槓桿。同時持有多頭和空頭倉位的合資格帳戶將採用單邊保證金計算。

作為其風險管理框架的一部分，XAUUSD247 還在帳戶層面納入了淨敞口和總敞口限制。當達到適用的敞口門檻時，帳戶將進入「僅限平倉」(close-only) 模式，直到敞口降至相關限制以下。適用的點差、融資費用、槓桿、敞口限制和其他交易條件可能會因客戶的帳戶類型、所在地區及適用的 Vantage 實體而有所不同。

該頁面將於 7 月 6 日正式上線。

關於 Vantage

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風險警告：差價合約 (CFD) 屬於複雜的槓桿產品，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。交易差價合約可能不適合所有投資者。您應考慮自己是否了解差價合約的運作方式，以及是否有能力承擔資金損失的高風險。

免責聲明：本內容僅供參考，不構成財務或投資建議。本新聞稿中描述的產品和服務的可用性受司法管轄區限制，可能不適用於某些國家或地區的居民。

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