Vantage Markets榮獲2024年"全球最佳交易體驗"獎

Vantage 成功獲得該獎項彰顯了其為提升客戶（從新手交易者到經驗豐富的投資者）交易體驗所做的持續努力。從不斷改進用戶友好的 Vantage 應用程式，到擴展全面的教育資源，以及提供透明和低廉的費用，Vantage 確保交易者擁有正確的工具和知識，在金融市場游刃有餘。



Vantage 首席戰略與交易官 Marc Despallieres 表示："非常高興獲得 Ultimate Fintech 頒發的 2024 年'全球最佳交易體驗獎'。這一認可是對我們團隊努力不懈致力於為我們的客戶提供卓越的交易環境的證明。 Vantage 致力於不斷提升我們的產品，為全球交易者提供卓越的交易體驗。"



Vantage 囊括的全球榮譽，包括之前獲得的"最佳差價合約經紀商"、"最值得信賴的經紀商"和 2024 年"最佳價值經紀商"等全球榮譽，進一步鞏固了其作為行業領導者的地位。憑借這一最新獎項，Vantage 重申了其提供最佳交易體驗的承諾，使交易者能夠利用市場機遇，努力實現他們的財務目標。



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關於Vantage

Vantage Markets（或者Vantage）是一家多資產交易經紀商，為客戶提供靈活而強大的差價合約（CFD）產品交易服務，包括外匯、大宗商品、指數、股票、ETF和債券。

憑借超過13年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程式，以及用戶友好的交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。可在App Store或Google Play上下載Vantage應用程式。

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SOURCE Vantage