Vantage在2025年全球外匯零售大獎評選中斬獲三項大獎

Global Forex Awards – Retail大獎現已步入第六個年頭，旨在表彰零售外匯和在線交易領域的佼佼者，認可那些提供卓越服務、創新產品及可靠解決方案的公司。

「全球最佳外匯聯盟經紀商」獎項彰顯了Vantage Partners的成功。Vantage Partners是該經紀商的聯盟項目，以透明、合作和長期價值為基石。該項目提供先進工具和專屬支持，已成為業內最受認可的項目之一。

「中東及北非地區最佳交易支持」獎體現了Vantage對客戶教育、多語言支持和定制化資源的重視，彰顯其全球專業經驗與本地化服務相結合的能力。

「亞洲最佳交易平台」獎則肯定了Vantage在交易平台升級方面的承諾，從提速交易執行到優化用戶界面，為各級別交易者提供先進功能與工具支持。

Vantage首席戰略與交易官Marc Despallieres表示：「這些獎項反映了客戶及合作夥伴對我們的信任。我們的團隊將繼續秉持透明、創新與支持的理念，助力交易者在交易過程中取得成功。我們衷心感謝客戶、聯盟夥伴以及廣大交易界對我們的認可。」

Vantage擁有逾15年的行業經驗和嚴格的監管監督，持續打造以客戶為中心的交易環境。

關於 Vantage

Vantage Markets（又稱「Vantage」）是一家多元資產差價合約經紀商，為客戶提供靈活而強大的外匯、大宗商品、指數、股票、交易所交易基金(ETF) 和債券差價合約交易服務。

憑藉超過15年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。

交易有道，智贏未來

風險提示：差價合約屬於複雜金融工具，由於槓桿作用，存在迅速導致資金損失的高風險。交易前請確保您了解其中的風險。

免責聲明：本文僅供信息參考之用，不構成財務建議，也不構成任何要約或招攬。本文內容不適用於任何其分發或使用會違反當地法律或法規的司法管轄區的居民。建議讀者在做出任何投資或金融決策前，尋求獨立專業建議。您依據文中信息所做的任何決策均由您自行承擔風險。

