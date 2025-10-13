Vantage以5000萬美元保險額度強化客戶保障

瓦努阿圖維拉港 2025年10月8日 /美通社/ -- Vantage Markets今日宣佈將商業保險承保額度由之前的100萬美元大幅提升至5000萬美元，此舉進一步強化了其對客戶信任的承諾。

五十倍的額度提升體現了Vantage對客戶保障的持續投入。該保單是由勞合社（Lloyd's of London）承保的超額損失保險方案，旨在根據條款、細則及免責約定，為破產情形提供資金保障。

Vantage Markets首席執行官Marc Despallieres表示：「交易存在固有風險，但客戶可以確信Vantage正在採取額外措施，為其提供針對意外事件的保障。通過將保險額度提升至5000萬美元，我們旨在進一步鞏固客戶對我們的信任。」

此項升級措施回應了交易者普遍關注的核心問題——破產情形下的資金保障。許多新手交易者因擔心資金安全而對進入市場猶豫不決。Vantage通過大幅提升保額，彰顯其守護客戶利益的堅定承諾。

本次升級的核心亮點：

  • 總保額達5000萬美元 – 較先前水平提升五十倍。
  • 增強客戶信心 – 體現Vantage對透明度與客戶保障的持續關注。
  • 全球最佳實踐–符合國際公認的透明度與責任標準。

除交易技術與獲獎平台之外，Vantage持續投入資源推行各項舉措，以增強客戶信心。此次保險額度提升里程碑，進一步踐行了公司使命——不僅提供先進的交易解決方案，更堅持透明負責的經營理念。

憑藉5000萬美元的總保險額度，Vantage顯著加強了對合格客戶的保障力度，使交易者能夠更專注於把握市場機遇，並確知若遇破產情形，合格客戶的權益將獲得保障。有關保險額度提升的詳細內容，請訪問Vantage Markets網站

關於 Vantage

Vantage Markets（也稱Vantage）是一家多元資產差價合約(CFD)經紀商，為客戶提供靈活而強大的CFD產品交易服務，涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、交易所交易基金(ETF)和債券等領域。

憑藉超過15年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程式以及對用戶友好的交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。

交易有道，智贏未來，一切盡在@ Vantage

風險警告：差價合約是複雜的金融工具，因槓桿效應可能導致資金快速虧損。交易前請確保您已充分了解相關風險。

免責聲明：保險僅適用於破產情形，不包含交易損失。總保額上限為5000萬美元。具體保障範圍以保單條款與細則為準。本文僅供參考，並不構成關於任何金融產品或服務的財務建議、要約或招攬。相關內容不適用於此類分發或使用違反當地法律或法規的司法管轄區的居民。建議讀者在做出任何投資或財務決策之前應尋求獨立的專業建議。您若依賴本文所提供的信息，一切風險由您自行承擔。

