Vedanta Aluminium 在 2024 年杜塞爾多夫 ALUMINIUM 2024 博覽會上展示可持續鋁材解決方案

公司在 ALUMINUM 2024 的重點將集中在其低碳鋁製品線 Restora，是印度第一款同類產品。Restora 和 Restora Ultra 旨在大幅減少碳排放，提供給世界各地的企業，這些企業在不犧牲品質的前提下，將環保責任放在首位。

Vedanta Aluminium 營運總監 Sunil Gupta 對此次參與表示：「我們很高興能夠在 ALUMINIUM 2024 展示我們的可持續鋁產品，此博覽會是全球鋁業的重要舞台。我們的參與，彰顯出我們對推進負責任製造的承諾，同時提供創新解決方案，以滿足對低碳材料不斷增長的需求。我們相信，我們的產品將吸引全球利益相關者的重大興趣。」

Vedanta Aluminium 的產品為汽車、建築、電氣、航空航天、再生能源和包裝等行業提供服務，客戶遍佈近 60 個國家。此公司的全球聲譽，建立在提供高品質、可持續發展的鋁材，能夠滿足現代工業不斷發展的需求。

公司的產品經過 Environmental Product Declaration (EPD) International 驗證，具有高可持續性標準，經過全面的生命週期評估。這些評估證明 Vedanta Aluminium 在能源效率、減少排放和資源節約方面的領導地位。此外，公司的 Jharsuguda 工廠獲得 Aluminium Stewardship Initiative (ASI) 認證，這是全球公認的可持續發展績效指標。Vedanta Aluminium 還擁有 Bureau of Indian Standards (BIS) 的 15 項產品認證。這些成就，進一步彰顯公司在印度及全球可持續製造實務的領導地位。

SOURCE Vedanta Aluminium