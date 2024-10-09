Vedanta Aluminium 在 2024 年杜塞爾多夫 ALUMINIUM 2024 博覽會上展示可持續鋁材解決方案
新聞提供者Vedanta Aluminium
09 10月, 2024, 23:44 CST
德國杜塞爾多夫2024年10月9日 /美通社/ -- 印度最大的鋁生產商 Vedanta Aluminium 將參加即將在德國杜塞爾多夫舉行的「ALUMINIUM 2024」世界貿易博覽會。此公司將在 6 號展覽廳 64D5 號展位展出其豐富的產品組合，包括「Restora」品牌的可持續鋁質產品。本次活動為 Vedanta Aluminium 提供了全球平台，展示其製造鋁的創新方法，強調可持續發展和頂尖製造科技。
Vedanta Aluminium 負責印度近 50% 的鋁產量，提供多樣化的高附加價值產品，例如未加工原料、主要鑄造合金、線材、壓延產品及鋁錠。此公司超過 50% 的產品出口至世界各地，而歐洲是 Vedanta 注重可持續發展的鋁解決方案的主要市場。
公司在 ALUMINUM 2024 的重點將集中在其低碳鋁製品線 Restora，是印度第一款同類產品。Restora 和 Restora Ultra 旨在大幅減少碳排放，提供給世界各地的企業，這些企業在不犧牲品質的前提下，將環保責任放在首位。
Vedanta Aluminium 營運總監 Sunil Gupta 對此次參與表示：「我們很高興能夠在 ALUMINIUM 2024 展示我們的可持續鋁產品，此博覽會是全球鋁業的重要舞台。我們的參與，彰顯出我們對推進負責任製造的承諾，同時提供創新解決方案，以滿足對低碳材料不斷增長的需求。我們相信，我們的產品將吸引全球利益相關者的重大興趣。」
Vedanta Aluminium 的產品為汽車、建築、電氣、航空航天、再生能源和包裝等行業提供服務，客戶遍佈近 60 個國家。此公司的全球聲譽，建立在提供高品質、可持續發展的鋁材，能夠滿足現代工業不斷發展的需求。
公司的產品經過 Environmental Product Declaration (EPD) International 驗證，具有高可持續性標準，經過全面的生命週期評估。這些評估證明 Vedanta Aluminium 在能源效率、減少排放和資源節約方面的領導地位。此外，公司的 Jharsuguda 工廠獲得 Aluminium Stewardship Initiative (ASI) 認證，這是全球公認的可持續發展績效指標。Vedanta Aluminium 還擁有 Bureau of Indian Standards (BIS) 的 15 項產品認證。這些成就，進一步彰顯公司在印度及全球可持續製造實務的領導地位。
SOURCE Vedanta Aluminium
分享這篇文章