Vedanta Aluminium présente des solutions durables en aluminium à ALUMINIUM 2024, Düsseldorf

DÜSSELDORF, Allemagne, 8 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Vedanta Aluminium, le plus grand producteur d'aluminium de l'Inde, s'apprête à participer au prochain salon mondial « ALUMINIUM 2024 » à Düsseldorf, en Allemagne. L'entreprise présentera son vaste portefeuille de produits, y compris ses offres d'aluminium durable sous la marque « Restora », dans le hall n° 6, stand n° 64D5. Cet événement offre à Vedanta Aluminium une plateforme mondiale pour présenter son approche innovante de la production d'aluminium, qui met l'accent sur la durabilité et la fabrication de pointe.

Vedanta Aluminium at ALUMINIUM 2024, Düsseldorf

Vedanta Aluminium assure près de 50 % de la production indienne d'aluminium et propose une gamme variée de produits à valeur ajoutée tels que des billettes, des alliages de fonderie primaires, des fils machine, des produits laminés et des lingots. L'entreprise exporte plus de 50 % de ses produits dans le monde entier, l'Europe étant un marché clé pour les solutions en aluminium de Vedanta axées sur le développement durable.

Lors du salon ALUMINIUM 2024, l'entreprise mettra l'accent sur sa gamme de produits en aluminium à faible teneur en carbone, Restora, la première de ce type en Inde. Restora et Restora Ultra sont conçus pour réduire considérablement les émissions de carbone et s'adressent aux entreprises du monde entier qui accordent la priorité à la responsabilité environnementale sans compromettre la qualité.

Commentant cette participation, Sunil Gupta, Chief Operating Officer (COO), Vedanta Aluminium, a déclaré : "Nous sommes ravis de présenter nos produits durables en aluminium à ALUMINIUM 2024, la plus grande scène mondiale de l'industrie de l'aluminium : « Nous sommes ravis de présenter nos produits en aluminium durable à ALUMINIUM 2024, une scène mondiale de premier plan pour l'industrie de l'aluminium. Notre participation reflète notre engagement à faire progresser la fabrication responsable tout en offrant des solutions innovantes qui répondent à la demande croissante de matériaux à faible teneur en carbone. Nous sommes convaincus que nos produits susciteront un vif intérêt de la part des acteurs mondiaux. »

Les produits de Vedanta Aluminium sont utilisés dans des secteurs tels que l'automobile, la construction, l'électricité, l'aérospatiale, les énergies renouvelables et l'emballage, avec des clients dans près de 60 pays. La réputation mondiale de l'entreprise repose sur la fourniture d'un aluminium durable et de haute qualité qui répond aux besoins évolutifs des industries modernes.

Les produits de l'entreprise sont vérifiés par Environmental Product Declaration (EPD) International pour leurs normes élevées en matière de développement durable, après avoir fait l'objet d'évaluations complètes du cycle de vie. Ces évaluations démontrent le leadership de Vedanta Aluminium en matière d'efficacité énergétique, de réduction des émissions et de conservation des ressources. En outre, l'usine de Jharsuguda est certifiée par l'Aluminium Stewardship Initiative (ASI), un indicateur mondialement reconnu de performance en matière de développement durable. Vedanta Aluminium détient également 15 certifications du Bureau of Indian Standards (BIS) pour sa gamme de produits. Ces réalisations soulignent une fois de plus le rôle de l'entreprise en tant que chef de file des pratiques de fabrication durables, tant en Inde qu'à l'échelle mondiale.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2525796/Vedanta_Aluminium_ALUMINIUM_2024.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2071542/4198795/Vedanta_Aluminium_Logo.jpg