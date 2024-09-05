Vestas 持續落實在地化 於臺灣完成中能離岸風場風機安裝工程

臺灣已經面臨能源轉型挑戰，而在全球能源密集型的人工智慧(AI)和半導體產業中，臺灣的角色愈加重要。 為了應對這些挑戰， Vestas和中能等企業正積極做出重大貢獻；中能風場此里程碑，是實現臺灣到2030年將再生能源發電占比從目前的11%增加到30%政策目標的關鍵一步。

Vestas 台灣總經理Ryan Bergmann表示，「從建設永續能源基礎設施到推動永續供應鏈，Vestas很高興能在臺灣產生重大影響。建設臺灣在地化程度最高的風場是不容易的，而我們的成功來自與中能以及所有相關夥伴的良好合作，我們感謝這段期間團隊的密切配合，使專案的風機安裝工作得以順利完成。」

Vestas 亞太區離岸客戶專案執行團隊負責人Laurens van Pijkeren表示，「我們完成了此專案深具挑戰的風機安裝工作。 我們為專案團隊成功安裝中能風場所有31座風機的成就感到自豪。感謝中能和Fred. Olsen Windcarrier的大力合作，感謝整個專案團隊的努力和奉獻，讓這一切成為可能！」

中能風場執行長Joris Hol表示，「我們很自豪中能離岸風場在促進臺灣再生能源發展的同時，也創造綠色經濟機會。 Vestas團隊的敬業合作與我們攜手走過了每一步。 」

在炎熱高溫、頻繁的閃電、颱風和地震中堅持不懈，Vestas和中能團隊於8月成功完成了最後的風機安裝。 為慶祝該成就，於9月4日舉行完工儀式，並邀請主要供應商及合作夥伴共襄盛舉。

為了建設臺灣在地化程度最高的離岸風場，該專案31座Vestas V174-9.5 MW 風機採用了多家本土供應商生產或組裝的關鍵零組件，如葉片、塔架、輪毂及機艙最終組裝等。 過程需要與許多臺灣供應商的密切合作：

葉片由天力離岸風電生產

葉片材料選自於上緯

輪毂和機艙組裝於華城電機

鑄件來自於永冠集團

塔筒來自於臺灣重山風力

電纜來自於華新麗華

開關設備及變壓器由士林電機提供

扣件來自於恒耀國際

機艙罩與鼻錐罩來自於先進華斯複材

功率轉換系統來自於科凱風能

Vestas繼續致力於推動臺灣離岸風電產業的創新、永續發展和經濟增長，並期待與合作夥伴進一步合作，創造一個更綠色和更永續發展的未來。

關於Vestas

Vestas是永續能源解決方案的全球合作夥伴。我們為全球各地的陸域與離岸風機提供設計、製造、安裝和服務，在88個國家擁有容量超過169GW的風機，安裝的風力發電量為業界之冠。透過領先的智慧數據分析，以及容量超過149GW的現役風機，Vestas透過數據洞察、預測和開發風力資源，提供頂尖的風電解決方案。Vestas超過29,000多名員工持續攜手客戶，共同為世界帶來永續能源解決方案，成就更美好明亮的未來。

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SOURCE Vestas