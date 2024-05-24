VicOne通過DEKRA德凱ISO/SAE 21434車輛網路安全認證

頒證典禮上由VicOne執行長鄭奕立代表接受DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀頒發證書。李俊儀表示：「隨著物聯網時代的來臨，網路安全在日益互聯互通和智能化的汽車製造和開發過程中成為核心需求。特別是在競爭激烈的汽車市場中，每分每秒都至關重要，利用國際認證的汽車網路安全軟體工具和解決方案，以更高效地實現汽車網路安全國際標準的落地和遵循，將是汽車製造商和供應商降低開發和生產成本的最佳途徑。」

VicOne執行長鄭奕立表示：「車聯網(Vehicle to Everything, V2X)是現在進行式，隨著汽車產業各種連接功能與應用的增加，VicOne開發出最好的網路安全產品和解決方案以確保聯網汽車更安全的能力早已獲得全球知名車廠以及供應商的肯定。我們很高興繼去年獲得DEKRA德凱的ASPICE CL2認證，現在又獲得了ISO/SAE 21434認證。 這充分證明VicOne先進的開發能力和卓越的品質控制，能夠為汽車製造商（OEM）和供應商提供合規、可靠且值得信賴的產品和解決方案，同時強化對未來資安威脅的防禦。」

取得 ISO 21434標準展示了VicOne在汽車系統網路安全方面的承諾，提升了其市場信譽和可信度。傳統的汽車行業方法以功能安全為中心，並採用ISO 26262來確保軟硬體的無縫運作。然而，隨著電動和智能互聯汽車的快速增長，信息安全為行業帶來了許多新穎且難以預測的風險和挑戰。因此，這關乎於提升信譽、競爭力、風險管理、客戶信任和在汽車網路安全領域的監管合規性。

資訊和網路安全是DEKRA德凱重點關注的領域，DEKRA德凱於2021年被德國交通部（KBA）指定為車輛網路安全領域的技術服務商，擁有歐盟大型OEM汽車網路安全方面的服務經驗，可為客戶提供最在地化的一站式即時服務，包括UNECE R155/R156法規相關的CSMS/SUMS認證、ISO/SAE 21434道路車輛網路安全、ISO 26262 / IEC 61508功能安全、網路安全與功能安全融合開發、ISO 27001 / TISAX汽車行業資訊安全評估標準、Automotive SPICE®汽車軟體流程改善及能力評定、網路安全產品認證和測試等整合式解決方案，伴隨企業智慧化發展，推動汽車產業轉型升級。

關於DEKRA德凱

DEKRA德凱成立於1925年，旨在透過車輛檢驗確保道路安全。如今DEKRA德凱的業務範圍更加廣泛，是在測試、檢驗和認證領域的最大的獨立非上市專家組織。作為一家提供全方位服務和解決方案的全球服務商，我們助力企業提升安全、保障和可持續性發展績效。2023 年，DEKRA德凱營業總額達到41億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾49,000名員工致力於提供獨立的專家服務。DEKRA德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。

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SOURCE DEKRA德凱亞太區