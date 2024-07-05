Vieworks將在2024年中國（上海）機器視覺展上展示高清相機

Vieworks還將展出VTS系列，這是TDI（時間延遲積分）線陣掃瞄相機陣容的最新成員。VTS系列相機配備BSI（背照式）傳感器，具有更高的量子效率（QE）和信噪比（SNR）。BSI傳感器具有更高的靈敏度，可確保在可見光、紫外光和近紅外成像中獲得卓越的圖像質量，因此VTS系列相機尤其適用於低照度環境。Vieworks的TDI線陣掃瞄相機（VT系列、VTS系列和VTC系列）支持M42、M58、M72和M95接口，分辨率從2k到23k不等。

除工業相機外，Vieworks還將在其展台上展出VEO系列鏡頭。VEO系列是與 Schneider Kreuznach（施耐德克魯茨納奇）共同開發的工業鏡頭系列，針對Vieworks相機進行了精準優化。該公司還會在現場演示如何將VEO 10.0x鏡頭與Vieworks相機和自動對焦模塊配合使用。

此外，Vieworks還將展出工業X射線平板探測器，並介紹其在工業X射線成像領域的最新創新產品—可彎曲探測器。與平板探測器不同，可彎曲探測器可對管道和其他需要靈活性的物體進行無損檢測。

Vieworks將在其展台上進行各種相機和鏡頭演示，包括使用超高清288百萬像素相機進行顯示面板檢測，以及使用具有 HDR（高動態範圍）功能的9k TDI線陣掃瞄相機進行印刷電路板檢測。在TDI線陣掃瞄方面，該公司將演示背照式VTS系列與前照式TDI線陣掃瞄相機的對比情況。

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