ViewQwest攜手科大訊飛子公司Synlan在東南亞率先推出下一代AI解決方案

利用量身定制的AI創新助力東南亞各行各業的發展

對ViewQwest而言，雙方即將攜手開發的AI解決方案是其產品系列的第三大支柱，有助於鞏固其在連接和ICT解決方案方面已經建立起的優勢。連接、ICT和AI將共同助力企業在數字時代蓬勃發展。

本次合作包括開發AI虛擬禮賓解決方案，可部署在零售點或公共場所。不講英語的遊客可以與採用AI技術的自助服務終端進行互動，只需用母語提問，這些終端就能用相同的語言進行回答。

科大訊飛新加坡雲平台(iFLYTEK Openplatform Singapore)總經理Jeffery Wang表示：「作為一家剛剛進入新加坡和東南亞市場的企業，Synlan非常重視瞭解當地情況的優秀的地區合作夥伴。通過與ViewQwest的合作，我們能夠共同為該地區的不同細分市場開發有針對性的AI解決方案。」

ViewQwest首席執行官Vignesa Moorthy對此表示贊同：「我們與該地區的許多企業建立了良好的合作，因此能夠很好地瞭解並滿足特定行業的需求。與Synlan的合作增強了我們在從零售到酒店等多個行業提供實用的AI解決方案的能力。」

打造具有數據安全保護功能的端到端AI解決方案

ViewQwest和Synlan將充分利用科大訊飛的AI專業能力以及ViewQwest對東南亞市場的深入瞭解，共同開發從物理芯片到軟件層以及最終部署的完全集成式AI解決方案。

為應對不斷變化的數據駐留法規，ViewQwest計劃將後端服務器托管在安全的私有環境中，如新加坡或該地區其他合適地點的數據中心，以有效保護客戶數據的安全。

Moorthy說道：「我們才剛剛開始探索AI的潛力。通過建立這種早期合作，我們可以與客戶攜手並進，共同打造出色的解決方案。」

提供以客戶為中心的AI解決方案

Wang表示：「技術無國界，它能真正造福全人類。AI技術至關重要，從醫療到智慧城市和汽車行業，我們已在無數領域驗證了它的應用。」

他補充道：「每個行業都面臨著獨特的挑戰，因此我們不斷完善AI解決方案，以有效應對這些挑戰。這些解決方案在中國取得了成功，我們看到了將這些經過實踐檢驗的方法引入東南亞的巨大潛力。」

這次合作將為客戶提供強大的連接、全面的企業解決方案和先進的AI功能。ViewQwest打算發揮示範作用，作為首位用戶在內部部署其多項AI創新。

Moorthy表示：「我們的首要任務之一就是利用這項技術為客戶提供更優質的服務。身體力行至關重要——通過親自使用這項技術，我們能夠更好地向他人展示其價值。」

SOURCE ViewQwest