ViewSonic互動顯示器臺灣市占過半 穩居全球領先寶座

ViewSonic Future School全面升級教學環境及方法

ViewSonic以教育科技生態系實現數位化、高互動和個性化學習，包括硬體、軟體、數位內容和服務，致力提升教學效率和團隊協作。在新北市，ViewSonic與教育局合作將後埔國小打造為全球第一所ViewSonic Future School，創新的數位教學環境成為全臺灣的校園典範。運用ViewBoard及一系列教學解決方案，如myViewBoard沉浸式數位白板系統、ClassSwift一站式即時互動教學平臺和TeamOne即時協作平臺，教師能夠滿足多樣化的教學需求實施不同的教學策略，無論在教學、評估、活動都有更高效的表現，學習過程更加多元，實現高效且靈活的沉浸式互動教學。

此外，ViewSonic更與臺灣教科書市場領導者康軒文教與南一書局等主流教材出版社深化策略合作，將教科書內容與互動顯示器、互動教學軟體及AI學習輔助功能結合，藉由引人入勝的數位課程內容為課程提供量身打造的學習方案，達成適性教學、實施因材施教的教學目標。

創新及企業永續承諾

ViewSonic持續關注環境保護，在臺灣教育市場上的ViewBoard互動顯示器皆獲得EPEAT銀級認證，展現公司對減少環境影響的承諾。展望未來，ViewSonic將持續推進視訊解決方案的發展，擴大在教育及商用市場的影響力，為全球客戶提供超越期待的卓越體驗，以滿足市場不斷變化的需求。

[1] 根據FutureSource的2024年報告，調查數據排除中國市場。

關於ViewSonic

ViewSonic是全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，1987年創立於美國加州，業務覆蓋全球100多個國家。憑藉超過35年的視覺技術專業，ViewSonic提供全方位的軟體、硬體及服務，推出5吋到760吋各式螢幕尺寸的產品，包含互動顯示器、大型顯示器、LED顯示器、電磁筆顯示器、顯示器、投影機、軟體即服務、人工智慧服務和互動式內容等。此創新生態系賦予教育、工作場所和個人更好的創造、協作與無縫學習能力。ViewSonic以顧客滿意度為核心，致力於研發性能卓越的產品，同時秉持全面的環境、社會和治理標準、實踐永續生產。在ViewSonic，我們的使命是讓客戶 "See the difference"。欲了解更多ViewSonic重要訊息，請參見www.viewsonic.com/tw。

SOURCE ViewSonic Corporation