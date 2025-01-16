文藻外大攜手ViewSonic 推動AI創新教育

智慧教育升級 助力國際化與跨文化學習

文藻外語大學在 AI 創新發展方面，整合 ClassSwift 以AI 驅動的互動測驗、課堂分析與智慧批改功能，幫助教師減輕備課壓力並迅速掌握學生學習進度，實現精準化與個人化教學。同時，學生能以平板或手機參與即時互動，從被動學習轉變為主動探索，提升學習動力與成果。透過此次合作，文藻外語大學計畫結合智慧教學技術，推動跨文化教育與國際化發展，讓學生具備更開闊的全球化學習視野。

AI 賦能 深化高等教育應用

憑藉在教育數位轉型推動的豐富經驗，ViewSonic在本次合作中提供堅實的技術支持。2024年，ViewSonic已成功協助超過 1,000 所中小學導入市場首創的 AI 教科書，促進基礎教育的數位化進程與教學效能提升。本次攜手文藻外語大學，結合語言教育領域的實際需求，運用AI教育科技解決方案打造從課前準備到課後評估的全方位智慧教學模式，以創新科技帶動語言與文化教育的智慧轉型。

文藻外大校長莊慧玲表示：「AI已經融入生活的各個層面，教育工作者應該將AI引入教學中，因此她特別感謝ViewSonic為提供優質設備，幫助學生迎接AI浪潮。」

ViewSonic優派學院院長暨專業商用顯示器部總經理連育仁分享：「ClassSwift 是根據我自己在語言教育學科多年經驗打造的智慧化教學系統，將AI融入文藻外語大學的語言教育專業，不僅能打造更高效的教學模式，也能提供學生更多元、沉浸的學習體驗。我們將持續致力教育科技的創新研發，為全球教育的永續發展提供更全面性的支持。」

SOURCE ViewSonic Corporation