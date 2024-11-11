ViewSonic互動顯示器榮登全球與臺灣市占雙料冠軍，持續蟬聯第一寶座

台北2024年11月11日 /美通社/ -- 全球視訊與教育科技領導品牌ViewSonic今日宣布，根據市場研究機構 FutureSource 發布的 2024 年第三季報告，其 ViewBoard互動顯示器在全球市場[1]市占率穩居第一。同時，在臺灣市場表現更是再創新高，市占率高達79.08%，持續蟬聯領先地位。這項亮眼佳績不僅彰顯市場對 ViewSonic 技術專業與創新實力的肯定，更展現其深耕臺灣市場的卓越成果。

近年來，ViewSonic 致力於創新產品、投入新技術研發並擴展服務，以貼近使用者需求為研發核心，打造全方位的解決方案。透過互動顯示器與符合市場需求軟體的完美結合，不僅增進互動體驗，也提升整體生產力，以滿足從教學到商務情境的多元應用。近期，ViewBoard 互動顯示器系列更獲得美國電子產品環境評估工具（EPEAT）的金級認證，成為全球首家在電子看板類別獲得此殊榮的企業。