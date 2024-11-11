ViewSonic互動顯示器榮登全球與臺灣市占雙料冠軍，持續蟬聯第一寶座

新聞提供者ViewSonic Corporation
11 11月, 2024, 17:59 CST
台北2024年11月11日 /美通社/ -- 全球視訊與教育科技領導品牌ViewSonic今日宣布，根據市場研究機構 FutureSource 發布的 2024 年第三季報告，其 ViewBoard互動顯示器在全球市場[1]市占率穩居第一。同時，在臺灣市場表現更是再創新高，市占率高達79.08%，持續蟬聯領先地位。這項亮眼佳績不僅彰顯市場對 ViewSonic 技術專業與創新實力的肯定，更展現其深耕臺灣市場的卓越成果。
近年來，ViewSonic 致力於創新產品、投入新技術研發並擴展服務，以貼近使用者需求為研發核心，打造全方位的解決方案。透過互動顯示器與符合市場需求軟體的完美結合，不僅增進互動體驗，也提升整體生產力，以滿足從教學到商務情境的多元應用。近期，ViewBoard 互動顯示器系列更獲得美國電子產品環境評估工具（EPEAT）的金級認證，成為全球首家在電子看板類別獲得此殊榮的企業。
軟硬體整合大跨度升級全球教學現場
在教育科技方面，ViewSonic積極拓展其全球教育生態系，開發創新產品，導入AI技術，並深化與政府及學術界的合作。今年不僅發布《AI教科書白皮書》、與康軒文教集團與南一教育集團共同推出市場首創《AI教科書》，更攜手高師大建構全臺首座AI教師培訓中心，全力推動臺灣教育科技發展。此外，亦展開一系列「ViewSonic Future School」認證計劃，在臺也已成功協助超過1,000所國中、小學整合AI教科書，加速學校數位轉型以建構更適性化的學習體驗。
為幫助教育工作者邁入AI賦能教育新時代，ViewSonic提供直觀易用的教育科技解決方案和數位教師培訓課程，旨在幫助第一線教師提升數位技能，減輕備課壓力並解決教學難題。教師可以利用ViewBoard互動顯示器和myViewBoard 沉浸式數位白板系統設計多樣化的數位課程，整合ClassSwift 一站式即時互動教學平臺和AI教科書，創造有趣的互動教學內容；學生則可透過平板電腦參與課堂活動。課後，教師能夠在平臺上管理教學進度和追蹤成效，靈活調整教學內容，增強學生專注力和學習熱忱。
2024臺灣教育科技展
ViewSonic將於2024年11月14日至17日在「臺灣教育科技展」（臺北世貿一館B502攤位），以「AI 賦能，探索無限可能」為主題，呈現 AI 創新科技如何與數位教學無縫結合，為課室帶來全新體驗。展會期間，ViewSonic 精心安排 26 堂名家講座與數位增能培訓課程，內容涵蓋五大教育趨勢：「AI 科技賦能、跨域素養、自主學習、SEL 社會情緒教育，以及 SDGs 永續發展」。此外，數位增能培訓課程將針對語文、數理、特殊教育等重點領域，橫跨各學齡層，協助教師掌握 AI 教育的最新應用，提升高互動數位教學能力，共同打造優質的未來教室。
欲知ViewSonic於「2024臺灣教育科技展」講座報名及課程資訊，請造訪活動網站：https://www.facebook.com/photo/?fbid=994130329393487&set=a.479708474169011，或關注「ViewSonic 創新教室」Facebook粉絲專頁，掌握最新資訊。
[1] 根據 FutureSource 2024 年第三季報告，調查數據不包含中國市場。
關於ViewSonic
ViewSonic是全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，1987年創立於美國加州，業務覆蓋全球100多個國家。憑藉超過35年的視覺技術專業，ViewSonic提供全方位的軟體、硬體及服務，推出5吋到760吋各式螢幕尺寸的產品，包含互動顯示器、大型顯示器、LED顯示器、電磁筆顯示器、顯示器、投影機、軟體即服務、人工智慧服務和互動式內容等。此創新生態系賦予教育、工作場所和個人更好的創造、協作與無縫學習能力。ViewSonic以顧客滿意度為核心，致力於研發性能卓越的產品，同時秉持全面的環境、社會和治理標準、實踐永續生產。在ViewSonic，我們的使命是讓客戶"See the difference"。欲了解更多ViewSonic重要訊息，請參見www.viewsonic.com/tw。
SOURCE ViewSonic Corporation
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