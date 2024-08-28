ViewSonic 發表《AI教科書白皮書》 引領AI教育新時代

整合生成式 AI 技術 重塑教學互動與學習評量模式

根據ViewSonic《AI 教科書白皮書》所述，AI 教科書被定義為基於生成式 AI 技術設計的數位化教學系統，不僅具備傳統數位教科書的功能，還能蒐集與分析學生的學習數據，提供高互動且多元化的教學體驗。透過最新科技整合數位教學內容，為未來教育的發展奠定基礎。

AI教科書具備三大特點，一是「課前的班級管理與高互動教學」，透過數據蒐集與分析，協助教師及時識別需要額外輔導的學生，還能即時設計測驗，根據學生答題狀況評分、更有效地管理班級。二為「課堂中的即時學習診斷與差異化教學」，根據學生的課堂表現提供即時診斷，幫助教師掌握學生的學習進度與理解情況，並依據診斷結果推薦相關學習資源、提供個人化回饋與建議。三是「課後的多元化評量與即時回饋」，教師可透過多種互動測驗工具即時調整教學進度、確保學生按照自己節奏學習，並根據詳細的學習歷程報告，制定有效的教學策略。

AI 驅動即時互動與適性化教學 為師生打造全新教學體驗

《AI教科書白皮書》中提及的作法為透過ViewSonic的ClassSwift一站式即時互動教學平臺整合兩大教科書出版商的數位教科書內容，打造新型態的數位教學解決方案。當教師在ClassSwift平臺匯入學生名單，即可在課堂中即時發動測驗、促進課程互動，平臺也會即時顯示學生答題狀況，其中AI評語與總結功能，可讓教師快速掌握學生的學習進度。而學生透過ClassSwift平臺則能瀏覽自己的學習歷程，獲得適合自己的個人化教材做課後複習。

此外，ClassSwift平臺具備「AI人工智慧助教」與「Lesson Insights人工智慧課堂分析」兩大核心功能，為教育工作者提供嶄新的教學模式。「AI人工智慧助教」運用生成式AI技術自動分析數位教科書內容，快速生成相對應的測驗題目，幫助教師高效準備教學材料；「Lesson Insights人工智慧課堂分析」則能解析學生的學習數據，並以視覺化方式呈現詳細的課堂分析報告，幫助教師全面掌握班級狀況，優化教學策略。

未來，AI教科書不僅是教學互動或適性化學習的平臺，還將進一步結合更多AI輔助教學功能，如作文自動批改、語音校正與評析功能等應用，並發展為社群化學習平臺，促進學生之間的互動與協作。隨著AI技術的持續精進，ViewSonic也將繼續提升教育系統的智慧化程度，以應對數據安全、隱私保護等挑戰。

ViewSonic誠摯邀請教育工作者下載並閱讀《AI 教科書白皮書》，深入了解ViewSonic在推動教育科技創新與未來教育的發展方向。欲了解更多詳情，請參考白皮書全文： https://user272673.pse.is/6df8pw

關於ViewSonic

ViewSonic是全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，1987年創立於美國加州，業務覆蓋全球100多個國家。憑藉超過35年的視覺技術專業，ViewSonic提供全方位的軟體、硬體及服務，推出5吋到760吋各式螢幕尺寸的產品，包含互動顯示器、大型顯示器、LED顯示器、電磁筆顯示器、顯示器、投影機、軟體即服務、人工智慧服務和互動式內容等。此創新生態系賦予教育、工作場所和個人更好的創造、協作與無縫學習能力。ViewSonic以顧客滿意度為核心，致力於研發性能卓越的產品，同時秉持全面的環境、社會和治理標準、實踐永續生產。在ViewSonic，我們的使命是讓客戶 "See the difference"。欲了解更多ViewSonic重要訊息，請參見www.viewsonic.com/tw。

SOURCE ViewSonic Corporation