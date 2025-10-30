香港和新加坡 2025年10月31日 /美通社/ -- 全球領先的私人航空集團 Vista 宣佈其亞洲區 2026 年承諾及擴展計劃，同時公佈旗下領先品牌 VistaJet 和 XO 於 2025 年上半年在亞太地區的飛行方案需求持續強勁。

在不斷演變的亞洲航空業格局中奠定卓越地位

Vista 引入 XO 品牌至亞洲，應對 VistaJet 持續需求，強化飛行方案組合

今年首六個月，亞太地區的私人飛行需求錄得增長，公司的「Program」計劃會籍在區內錄得 26% 的按年增長。香港和新加坡仍為亞洲的主要目的地，分別作為北亞和東南亞的主要國際門戶，而吉隆坡和東京亦繼續為商務及休閒旅遊的熱門地點。

「強勁需求的主要驅動因素之一是這些城市能同時滿足商務及休閒旅遊。它們不僅是亞洲的主要商業樞紐，也是非常受歡迎的旅遊目的地。」 Vista 首席商務官 Ian Moore 表示，「我們觀察到企業家和高級行政人員當中，出現了『商務休閒旅遊』的明顯趨勢，即將工作事務與假期結合。特別是對於高淨值人士而言，商務與私人時間的界線日益模糊，因為他們經常與家人一同出行。」

XO：Vista 數碼預訂平台提供靈活按需私人飛機服務

XO 是一個全球私人航空網絡，提供靈活、高效且即時的服務，可連接全球 2,000 多架飛機。它能確保為客戶的每次私人飛行匹配最合適的機型，涵蓋所有客艙級別 —— 從短途本地航班到多站式國際行程。

雖然北美仍是該品牌的主要市場，但 2024 年透過 XO 預訂的國際航班錄得近 40% 的激增。此顯著增長突顯了新興及成熟市場對透明、靈活的私人航空方案的需求日益殷切。

「我們留意到亞洲客戶對靈活和即時飛行方案的需求不斷增加。透過 XO 手機應用程式，亞洲客戶可以實時定價預訂並確認航班。」Vista 亞太區總裁 Crystal Wong 分享道，「這是開始私人飛行的最簡單、最靈活的方式。」

VistaJet 在亞洲的持續增長

17 年來，VistaJet 一直是亞太區私人航空市場的領導者。VistaJet 的方案讓會員體驗媲美自置私人飛機，而無需面對複雜的營運事務及相關成本，為會員提供保證，能 365 天隨時使用其標誌性的銀紅機隊，確保最高標準的安全與服務，實現無縫的全球差旅。

2025 年上半年，「Program」計劃會籍錄得 26% 的按年增長。日本創下 67% 的增幅，成為增長最快的地區，其次是新加坡，增長達 50%。

這一卓越表現得益於亞太地區強勁的經濟勢頭。在地緣政治格局轉變中，Vista 體認到在區域和全球建立長久關係的重要性。憑藉亞洲的外向型經濟體和新興區域強國，該地區為國際合作與增長帶來了龐大的機遇。

企業愈來愈多轉向使用商務包機，以最大限度地節省時間，並讓行政人員在飛行途中能於私密環境中高效工作。商務機獨有的充裕空間和設施使這一切成為可能，例如 Vista 的旗艦 Global 7500 機型。

作為規模最大、航程最遠的商務機，Global 7500 可提供長達 17 小時的不間斷飛行，帶來無可比擬的航程連接性。精密設計的機翼在寬敞的機艙內提供了極其平穩的飛行體驗，機艙設有四個獨立生活空間，包括一間常設睡房，完美契合商務或家庭出行需求。

「隨著 XO 進入亞洲，我們的客戶可透過 Vista 的全球基礎設施，享受兩全其美的體驗：從 XO 平台即時預訂的按需航班，到 VistaJet 媲美自置飛機的保證飛行方案。我們提供結合了國際覆蓋、本地靈活性和定製化生活體驗的無縫旅程。」Vista 首席商務官 Ian Moore 總結道。

關於 Vista

Vista Global Holding Limited (Vista) 是全球領先的商務航空公司，透過其子公司網絡和 4,000 多名專家組成的團隊提供環球商務飛行服務。作為一家總部位於杜拜的全球集團，Vista 整合了獨特的企業組合，提供輕資產服務，涵蓋商務航空的所有關鍵範疇，包括保證及按需的全球航班覆蓋、訂閱及會籍方案，以及飛機買賣與管理服務。

憑藉 20 年來對人才、技術和基礎設施的持續投資，Vista 引領行業創新，其使命是在全球任何時間、任何地點，以最卓越的價值提供最先進的飛行服務。

Vista 豐富的行業專業知識使其能夠提供全面的端對端解決方案和技術，以滿足全球商務航空客戶的需求。這些服務透過旗下領先品牌 VistaJet 和 XO 提供。

更多 Vista 資訊和新聞，請瀏覽 www.vistaglobal.com。

「Vista」是 Vista Global Holding Limited 的商號。Vista 並不營運任何飛機。所有航班均由持有適當牌照的營運商執行，其中可能包括 VistaJet Limited 或 VistaJet GmbH 等子公司。Vista 同時持有已獲美國聯邦航空總署 (FAA) 許可並在美國交通部 (DOT) 註冊的美國直接航空營運商 Western Air Charter, Inc. (DBA Vista America)、Jet Select, LLC (DBA Vista America) 及 Talon Air LLC 的非控股少數股權。

