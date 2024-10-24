vivo首次亮相Kantar BrandZ 2024中國最有價值的品牌榜，強調科技與人文關懷

隨著全球消費者對新體驗的渴望不斷增長，品牌通過投資新產品、場景、人群、地理和管道來開拓新領域。今年，vivo已經連續推出了多款旗艦產品，包括X Fold3系列、X100系列和V系列，取得了非凡的市場成功。vivo在10月14日推出了X200系列，展示了性能、AI、通信、顯示和電池壽命的全面升級，為高端旗艦智慧手機樹立了新的標準。根據Counterpoint、Canalys和BCI三大行業分析機構發佈的智慧手機市場資料，從2021年到2023年，vivo連續三年成為中國最暢銷品牌，並在今年上半年的市場份額中領先，凸顯了其在中國市場的市場競爭力和品牌影響力。

技術創新為以用戶為中心的創新提供堅實支援

vivo長期致力於設計、影像、系統和性能，形成了領先的技術能力。這些包括尖端創新，如BlueLM、BlueChip、BlueOS、BlueVolt和BlueImage[i]，保持了vivo的行業領導地位和強勁的市場表現。例如，由BlueLM驅動的個人助理「BlueLM Copilot」，能夠快速理解使用者意圖並生成AIGC內容，或者在極寒環境下表現可靠的BlueVolt電池，體現了vivo對用戶滿意度的承諾。從捕捉生活瞬間到隨時隨地的電影製作，vivo對細節的精心關注為用戶提供了愉快的攝影體驗，旨在為用戶帶來快樂和幸福。vivo將繼續加強技術投資和突破，以推動以用戶為中心的創新。

科技點亮可持續未來

在科技與人文交匯的新時代，vivo更加注重以人為本的科技。與聯合國可持續發展目標（SDGs）保持一致，vivo針對四大可持續發展方向：技術共用、綠色共生、價值創造和社區責任。公司致力於構建更具包容性的數字橋樑，實踐綠色發展理念，建立互利的價值生態系統，並為世界的幸福和美麗做出貢獻。

追求卓越，傳遞驚喜

去年11月，vivo推出了自主研發的BlueLM移動應用。今年10月，vivo在開發者大會上發佈了全新升級的BlueLM和OriginOS 5。隨著語音、視覺和多模態大模型的能力增強，使用者將體驗到更豐富的系統級和基於場景的應用，與BlueLM一起。

vivo的年度旗艦產品X200系列剛剛亮相，彙聚了BlueChip、BlueImage、BlueLM和BlueVolt，以全力為消費者帶來驚喜。

展望未來，vivo仍致力於引領行業，專注於以用戶為中心，努力使卓越的技術惠及所有人，從而通過終極體驗為用戶帶來美好的未來。

關於vivo

vivo是一家基於設計驅動價值的科技公司，以智慧設備和智慧服務為核心。公司旨在構建人類與數字世界之間的橋樑。通過獨特的創造力，vivo為用戶提供日益便捷的移動和數位生活。

在彙聚和發展最優秀的本地人才以提供卓越表現的同時，vivo得到了包括深圳、東莞、南京、北京、杭州、上海和西安在內的研發中心網路的支援，專注于開發尖端消費技術，包括5G、人工智慧、工業設計、攝影等新興技術。vivo還建立了智慧製造網路（包括vivo授權的），年產智慧手機近2億部。截至目前，vivo已將其銷售網路擴展到60多個國家和地區，憑藉其卓越的產品和服務贏得了全球超過5億用戶。

遵循公司的核心價值觀，包括本分*、以用戶為中心、設計驅動價值、持續學習和團隊精神。vivo實施了可持續發展戰略，願景是發展成為一個更健康、更可持續的世界級公司。

*「本分」是一個描述做正確的事情和正確做事情的態度——這是對vivo為社會創造價值的使命的理想描述。

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[i] 這些技術的可用性可能因地區而異。

SOURCE vivo