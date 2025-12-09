香港科技園公司對新加坡科技公司Vizzio作出策略性投資 推動新一代人工智能及智慧城市發展

加速實現香港智慧城市願景

這項戰略合作旨在加快Vizzio的全球業務發展，並加強與香港創新科技生態圈內的協作，進一步鞏固香港作為國際創新科技樞紐的地位。透過引進Vizzio的尖端科技，有關合作將助力香港在智慧城市創新領域保持優勢，全面提升公共安全、城市規劃及數碼轉型。

Vizzio領先的3D測繪技術，能讓衛星影像的清晰度達至15 厘米。與使用無人機測繪相比，Vizzio 的人工智能技術將測繪成本降低了三分之二，並將項目進度加快了五倍。例如，繪製整個香港島的地圖（面積達1,110平方公里），現在可以在幾天內完成，而使用傳統的無人機方法則需要數個月的時間。

香港科技園公司行政總裁黃秉修表示：「香港是Vizzio推動人工智能與智慧城市創新的理想跳板。隨著科技園公司在新田科技城打造的創新引擎INNOPOLE持續推進，香港的戰略地位將更加堅固。我們提供的，不單是資金與創新空間，更是促成投資交易的生態圈。自2018年起，科學園園區企業已透過逾440宗交易籌集超過190億美元資金。我們成功促成逾5,500宗投資配對。我們的創投基金能以1:16的槓桿比例帶動私人資本，有效降低投資風險並吸納更多資金。我們正是企業邁向亞洲乃至全球的啟航地。」

Vizzio Technologies創辦人兼行政總裁李新福表示：「我們打造了全球首個由人工智慧驅動的360度自主安全生態系統。在這個完全自主的網絡中，攝影機、無人機和機器巡邏裝置將作為智能代理運作，即時協調，感知、理解並應對周遭環境。與科技園公司的合作標誌著Vizzio發展歷程中的關鍵轉折點。我們的使命清晰明確，希望打造更安全、更智能、更有效率的城市，並大幅提升其運作效率。香港正是推動下一階段加速發展的理想起點。在科技園公司的支持下，我們將把平台拓展至全球，為世界各地的企業、政府及社區帶來具變革性且可量化的影響。」

重塑城市智慧：Vizzio 的突破性測繪技術與人工智能攝影機

Vizzio 的 Polytron AI 攝影機代表新一代智能技術，提供全方位身臨其境，零死角的 360 度覆蓋。這些先進的攝影機透過檢測複雜的人類行為、分析行為趨勢及即時識別火災、煙霧或洪水等危險，遠超傳統監測功能。Polytron 專為多樣化應用而設計，在嚴苛的工業環境中表現出色，有效提升製造廠區、港口及道路的安全性。

Polytron 真正與眾不同的是其直覺的語音驅動介面和多語言功能。用戶只需使用 40 種支援的語言中的任何一種說出他們的要求，人工智慧視訊管理系統 (VMS) 就能立即理解並調整， 無需編碼或進行技術設定。

這使得各種規模的組織都可以使用先進的分析功能，從而能夠快速回應不斷變化的風險和營運需求，同時確保全球團隊之間的無縫溝通。

這些解決方案目前已被新加坡一些最大的企業採用，並在亞洲和中東地區迅速部署，而歐洲和美國項目計劃將於 2026 年啟動。 值得注意的是，Vizzio 最近與沙特阿拉伯電信的物聯網部門（IoT division）建立了重要合作夥伴關係，並得到公共投資基金的支持，為沙特阿拉伯各地的大型基礎設施和安全項目提供測繪和監測服務。

關於香港科技園公司

香港科技園公司（科技園公司）於2001年成立，在香港建立了蓬勃的創科生態圈，共支援12間獨角獸企業，匯聚16,000多名研究人才，以及超過2,400間來自27個國家和地區從事生物醫藥技術、人工智能及機械人技術、金融科技及智慧城市發展等科技公司，致力將香港發展成為國際創新科技中心。

為配合香港未來發展，科技園公司銳意吸納及孕育創科人才、加速創科成果商品化，為科技企業及人才在創科路上提供全方位支援。旗下的創科生態圈持續成長，包括位於白石角的香港科學園、九龍塘的創新中心，以及大埔、元朗和將軍澳的三個創新園透過應用科技，重點帶動先進製造業、微電子業及生物科技等行業，朝著香港新型工業化方向發展。

旗下的香港科學園深圳分園位於深圳福田，憑藉「背靠祖國、聯通世界」的優勢，擔當「引進來、走出去」的角色，積極加強創科的跨境交流，支援全球科技企業及人才，提供科研及協作空間，重點支援來自醫療科技、大數據及人工智能、機械人技術、新材料、微電子、金融科技和可持續發展七大領域的企業。

科技園公司將致力透過提供科研基建設施、初創及企業支援服務、專業投資及營商知識、開拓合作夥伴網絡及人才招攬，推動香港創新科技發展，促進創科成為經濟新動力。

更多有關香港科技園公司的詳情，請瀏覽 www.hkstp.org 。

關於 Vizzio

Vizzio Technologies 為現代城市運作奠定數碼基礎。透過結合其大規模3D測繪平台與POLYTRON的人工智能驅動360度攝影機及軟體，Vizzio為負責關鍵基礎設施的政府與企業提供統一的空間智能層級與即時安全分析。POLYTRON視覺智能生態系統的核心，在於透過POLYTRON 360度智能攝影機網絡，實現實體和生成式人工智能與人工智能編碼代理人之間的無縫融合。每台POLYTRON 360度相機皆作為實體人工智能節點運作——此類邊緣運算裝置能感知完整720°周邊環境、理解情境線索，並即時自主執行行動。這些實體代理持續收集多模態空間數據（含影像、動態、深度及環境訊號），隨後將數據輸入生成式人工智能管道，透過合成數據集來擴充稀缺或敏感的訓練資料。此合成數據驅動物體偵測、行為預測與異常識別模型的持續再訓練，無需依賴人工標註。當新模型或規則定義完成後，人工智能編碼代理（POLYTRON NANO）將自動生成優化的視訊分析程式碼，並透過無線方式部署至所有運作中的POLYTRON 360度裝置。此機制形成自我演進的智能循環：攝影機感知環境、生成式人工智能強化數據、編碼代理器動態調整、實體人工智能執行任務——最終構築出具備自主學習與自我優化能力的安防網絡，能在邊緣實現無人工干預的視覺感知、邏輯判斷與即時行動。

了解更多 www.vizzio.ai

