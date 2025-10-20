雅馬哈將推出「移動VOCALOID編輯器」訂閱版

雅馬哈於2003年研發出VOCALOID歌聲合成技術與軟件，該技術通過輸入歌詞和旋律（樂譜）來生成歌曲人聲。2015年推出的「移動VOCALOID編輯器」是一款適用於iPhone/iPad的應用程序，用戶只需在屏幕上輕點音符和歌詞即可創作歌曲。憑借其直觀的操作流程和豐富的聲庫選擇，該應用獲得了廣泛用戶青睞。

推出訂閱模式後，該應用程序現配備了VOCALOID:AI合成引擎，該引擎與PC/Mac版VOCALOID6所使用的引擎相同，利用人工智能合成出更自然、表現力更豐富的歌聲。新增音源庫「asa」以其細膩清透的歌聲為特色，作為標準配置包含在內。除了初音未來(Hatsune Miku)、IA、v flower等現有角色音源庫外，音源庫選項還擴展至包含AI Megpoid、Otomachi Una等兼容VOCALOID:AI的音源庫。

為鼓勵用戶更輕鬆自如地使用「移動VOCALOID編輯器」創作VOCALOID歌曲，我們在官方網站上準備了可供搞笑模仿歌曲使用的現成短句等素材。

[零售價與發行日期]

Product name產品名稱 發行日期 移動VOCALOID編輯器 10月20日 附加音源庫VY1 10月20日 附加音源庫 10月20日



*請參考官方商店以查詢各商品的價格：https://www.vocaloid.com/en/mveditor/

[ 移動 VOCALOID 編輯器功能 ]

隨時隨地實現專業級 VOCALOID 歌聲制作

「移動VOCALOID編輯器」允許用戶在智能手機或平板電腦屏幕的鋼琴卷軸中，為每個旋律音符輸入對應的英文歌詞，從而隨時隨地進行逼真的人聲制作。支持與iOS兼容的外部MIDI設備連接輸入，可與外部設備和應用程序結合，實現更靈活的音樂制作。

配備全新音源庫「 asa」

訂閱版「移動VOCALOID編輯器」包含全新音源庫「asa」。該音源庫以「細膩清透的歌聲」為特色，讓用戶享受VOCALOID:AI獨有的自然且富有表現力的歌聲。

支持應用內購買附加音源庫

當用戶希望增加歌聲種類或使用喜愛的音源庫創作歌曲時，可從應用內商店界面下載並購買初音未來、Megpoid、Otomachi Una、IA等附加角色音源庫*2。後續計劃陸續推出更多附加聲庫，通過切換至自選音源庫，可進一步拓展音樂制作範圍。

上線推廣活動

為慶祝「移動VOCALOID編輯器」訂閱版上線，我們針對即日起至11月9日（周日）期間在社交媒體上發布創作作品的用戶舉辦「自選音源庫贈送活動」。活動詳情請查閱「移動VOCALOID編輯器」官方網站。

[產品概要]

支持操作系統 iOS 17或更高版本 支持設備 iPhone/iPad 包含音源庫（免費） 2種音源庫(asa / VY1_Lite) 付費音源庫 40余種（後續將增加更多） 音軌數量 32軌 可加載VOCALOID序列文件 VSQX, VPR (VOCALOID6)

* VOCALOID和VOCALO是雅馬哈株式會社的商標或註冊商標。

* 本文中提到的其他產品名稱、公司名稱等為本公司及其他公司的商標或註冊商標。

客戶/公眾諮詢

VOCALOID客戶支持

聯繫表單：https://www.vocaloid.com/en/support/

本新聞稿內容截至發佈日期準確無誤，但請注意發佈後可能存在內容變更的情況。

