Wav.Tech推出WAV Mobile，幫助消費者和經銷商應對日益嚴峻的假冒手錶風險

新聞提供者Wav.Tech
20 5月, 2026, 16:31 CST
香港2026年5月20日 /美通社/ -- Wav.Tech是一個由AI（人工智能）驅動的手錶真偽驗證平台，在5月14日的產品發佈會上推出了WAV Mobile，將認證工具的使用範圍擴展到消費者、收藏家、經銷商以及手錶相關企業，因為假冒名貴手錶正變得越來越難以辨別。
此次發佈正值高仿手錶在消費端和交易渠道中造成日益增長的風險之際。假冒手錶已不再局限於非正式市場中那些一眼就能看出的假貨。更精密的仿製品正越來越多地出現在轉售交易中，甚至進入更廣泛的灰色市場，這讓買家、賣家以及經手貴重手錶的商家面臨的風險不斷加大。在此背景下，Wav.Tech將WAV Mobile定位為一款實用工具，能夠幫助用戶更高效地驗證手錶真偽，從而更有信心地做出購買和交易決策。
Wav.Tech創始人兼首席執行官Felix Kelson Lam表示：「假冒手錶已經達到了僅憑外觀已無法辨別的程度，即使是經驗豐富的市場從業者也不例外。我的使命是借助真正的製表專業知識和技術來對抗仿製行業，並在人們購買貴重產品時為他們提供保護。信任是這個市場的根基，而這種信任必須由更好的驗證工具來予以支撐。」
WAV Mobile旨在將Wav.Tech的鑒定能力以更便捷的形式，推廣給更廣泛的用戶群體。該產品面向的用戶包括：在購買前做功課的消費者、希望多一重保障的收藏家、檢查庫存的經銷商，以及需要以更一致的方式來評估真偽風險的手錶相關企業。其更廣泛的目標是降低交易中的不確定性，因為在這類交易中，產品價值、買家信心和聲譽風險都緊密相連。WAV Mobile現已通過公司官網上線，訪問定價為700港元，每次鑒定結果收費為190港元。
該產品的核心是Wav.Tech將AI輔助分析與專利技術相結合，專門用於區分仿製品和正品手錶。Wav.Tech的驗證方法通過工業級顯微鏡和精密測量設備採集詳細數據集，來進行比對分析。這使得它能夠識別出僅靠標準檢查無法發現的細微差異。此外，Wav.Tech的參考數據庫還涵蓋超過30,000款手錶型號，使該平台能夠廣泛覆蓋各大奢侈品牌和款式。
這一技術定位與Lam的背景密切相關。Lam既是科技創業者，也是手錶行業企業家，擁有豐富的一線市場經驗。他曾聯合其他人創立手錶品牌Phantoms，並創辦了國際免佣金手錶交易平台Watchgod.com（錶神），同時也是Wav.Tech鑒定技術的專利發明人。這種集產品、市場平台和驗證經驗於一身的背景，正是Wav.Tech此次發佈會的核心敘事基礎，WAV Mobile由此被定位為對一個橫跨愛好者和商業經營者的市場問題的回應。
Wav.Tech同時也在強調鑒真服務的實際商業案例。對於經銷商和其他手錶相關企業而言，更強的驗證能力有助於降低收到假貨庫存的風險，維護客戶關係，並營造更可信的交易環境。對於消費者來說，其價值主張在於：在一個外觀相似已不再等於正品的市場中，購買、收藏或交易高價值手錶時，能夠擁有更多信心。
隨著假冒手錶的質量不斷提升，推出WAV Mobile，為鑒真服務在手錶生態系統中變得更加可擴展、更加數據驅動、更易獲取，鋪平了道路。
關於W.A.V.
W.A.V.（Watch Authenticity Verification，手錶真偽驗證）是一家獨立機構，專注於利用尖端人工智能技術驗證品牌手錶的真偽。我們通過工業級顯微鏡和精密測量設備採集詳細數據集，進行比對分析，來做到這一點，這讓我們能夠檢測出正品手錶與仿品之間即便是最細微的差異。我們龐大的數據庫涵蓋超過30,000款手錶型號，確保對眾多品牌和款式的全面覆蓋。
SOURCE Wav.Tech
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