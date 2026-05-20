Wav.Tech推出WAV Mobile，幫助消費者和經銷商應對日益嚴峻的假冒手錶風險

Wav.Tech創始人兼首席執行官Felix Kelson Lam表示：「假冒手錶已經達到了僅憑外觀已無法辨別的程度，即使是經驗豐富的市場從業者也不例外。我的使命是借助真正的製表專業知識和技術來對抗仿製行業，並在人們購買貴重產品時為他們提供保護。信任是這個市場的根基，而這種信任必須由更好的驗證工具來予以支撐。」

WAV Mobile旨在將Wav.Tech的鑒定能力以更便捷的形式，推廣給更廣泛的用戶群體。該產品面向的用戶包括：在購買前做功課的消費者、希望多一重保障的收藏家、檢查庫存的經銷商，以及需要以更一致的方式來評估真偽風險的手錶相關企業。其更廣泛的目標是降低交易中的不確定性，因為在這類交易中，產品價值、買家信心和聲譽風險都緊密相連。WAV Mobile現已通過公司官網上線，訪問定價為700港元，每次鑒定結果收費為190港元。

該產品的核心是Wav.Tech將AI輔助分析與專利技術相結合，專門用於區分仿製品和正品手錶。Wav.Tech的驗證方法通過工業級顯微鏡和精密測量設備採集詳細數據集，來進行比對分析。這使得它能夠識別出僅靠標準檢查無法發現的細微差異。此外，Wav.Tech的參考數據庫還涵蓋超過30,000款手錶型號，使該平台能夠廣泛覆蓋各大奢侈品牌和款式。

這一技術定位與Lam的背景密切相關。Lam既是科技創業者，也是手錶行業企業家，擁有豐富的一線市場經驗。他曾聯合其他人創立手錶品牌Phantoms，並創辦了國際免佣金手錶交易平台Watchgod.com（錶神），同時也是Wav.Tech鑒定技術的專利發明人。這種集產品、市場平台和驗證經驗於一身的背景，正是Wav.Tech此次發佈會的核心敘事基礎，WAV Mobile由此被定位為對一個橫跨愛好者和商業經營者的市場問題的回應。

Wav.Tech同時也在強調鑒真服務的實際商業案例。對於經銷商和其他手錶相關企業而言，更強的驗證能力有助於降低收到假貨庫存的風險，維護客戶關係，並營造更可信的交易環境。對於消費者來說，其價值主張在於：在一個外觀相似已不再等於正品的市場中，購買、收藏或交易高價值手錶時，能夠擁有更多信心。

隨著假冒手錶的質量不斷提升，推出WAV Mobile，為鑒真服務在手錶生態系統中變得更加可擴展、更加數據驅動、更易獲取，鋪平了道路。

關於W.A.V.

W.A.V.（Watch Authenticity Verification，手錶真偽驗證）是一家獨立機構，專注於利用尖端人工智能技術驗證品牌手錶的真偽。我們通過工業級顯微鏡和精密測量設備採集詳細數據集，進行比對分析，來做到這一點，這讓我們能夠檢測出正品手錶與仿品之間即便是最細微的差異。我們龐大的數據庫涵蓋超過30,000款手錶型號，確保對眾多品牌和款式的全面覆蓋。

SOURCE Wav.Tech