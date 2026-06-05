香港Web3嘉年華：盛會之後，"智能體經濟"與RWA正重塑全球金融規則

香港2026年6月5日 /美通社/ -- 由萬向區塊鏈實驗室與HashKey Group聯合主辦、W3ME承辦的第四屆香港Web3嘉年華閉幕已逾月，但這場旗艦盛會所帶來的漣漪效應仍在持續擴散。來自世界各地的數萬名參與者，不僅為香港帶來了直接的經濟拉動，更在監管機構、傳統金融機構、技術先鋒與高淨值決策者之間，搭建起一座難以複製的信任橋樑。

與一般行業會議不同，香港Web3嘉年華的參與者構成具有鮮明的「決策密度」特徵。本屆非香港地區參與者比例再次超過60%，其中包含了由企業創辦人、專業投資人、上市公司高管及高淨值人士組成的「高密度決策圈層」。著名經濟學家任澤平帶隊的企業家遊學團成員、港大經管學院高層管理教育等學術組織的企業家團隊，以及路特斯科技等多家上市公司高管的現身交流，都表明：Web3已不再只是圈內話題，而是主流資本與實體產業密切關注的方向。

密集的討論與分享之後，留下的是一系列清晰的政策訊號、技術路線圖與商業落地場景。從「LEAP」框架，到以太坊抗量子升級路線圖，再到「智能體經濟」理論雛形，本屆嘉年華釋放的關鍵訊息，正在陸續轉化為行業行動。

會議期間，香港財政司司長陳茂波明確將Web3與AI的深度整合定義為改變「遊戲規則」的力量，並重申香港「相同業務、相同風險、相同規則」的平衡監管原則。這一表態被業界普遍解讀為香港不會為了創新而犧牲投資者保護，也絕不會因保守而錯失技術變革。香港財經事務及庫務局副局長陳浩濂在會上介紹了《數字資產發展政策宣言2.0》中提出的「LEAP」四大支柱框架，相關監管制度的立法工作正在加速推進，目標於2026年內向立法會提交條例草案。香港證監會中介機構部執行董事葉志衡宣佈的「允許持牌虛擬資產交易平台開展認可代幣化基金的二級市場交易」，被業界認為是本屆嘉年華最大的政策突破之一。香港科技創新界立法會議員邱達根則在會上強調，監管清晰度是行業發展的首要條件；他在會後的公開採訪中進一步指出，香港的穩定與透明是行業發展的核心優勢，這將吸引全球最優質的合規項目向香港聚集。

以太坊聯合創始人Vitalik Buterin在會議中提出了為期四至五年的技術路線圖，短期聚焦zkEVM部署與抗量子準備，中期目標是將交易最終確認時間從約16分鐘縮短至10至20秒，長期致力於實現全面量子抗性與協議形式化驗證。萬向控股副董事長兼執行董事、萬向區塊鏈董事長、HashKey Group董事長兼CEO肖風提出，AI Token、區塊鏈Token與隱私計算三者疊加才能催生「智能體經濟」的顛覆式創新。他明確區分AI Token是生產資料而非貨幣，智能體經濟真正的「血液」是可編程數字貨幣，未來將出現專為機器而非人類設計的全新金融服務體系。

產業界的參與本屆明顯深化。多位嘉賓指出，從賣產品向賣服務的轉型已成為剛性需求，通過RWA將高貨值硬件資產代幣化，可降低用户初裝成本，讓用户從一次性買斷轉向按月付費，這一邏輯同樣適用於機器人、無人機等智能裝備。未來，所有智能裝備都將擁有獨立的數字錢包和數字身份，人與人之間的支付將演變為機器與機器之間的支付，穩定幣憑藉可編程、7×24小時不間斷、無國界等特性，天然適合成為底層結算基礎設施。真正的大規模採用來自應用價值的驅動，而非用户教育。

新火集團首席經濟學家付鵬判斷，加密資產正重複當年FICC的發展軌跡，未來一定是「FICC+C」，加密資產將被納入大類資產配置。傳統金融機構已不再旁觀，Sharplink、貝萊德、摩根大通、富途集團等傳統金融機構代表也出席活動並分享洞見。本屆嘉年華見證了傳統金融與加密世界的雙向融合從概念走向業務落地。

歷經四屆沉澱，香港Web3嘉年華已成為橋接全球數字資產對話的規則與信任錨點。當熱鬧褪去，留下的是會議期間建立的人與人之間的信任、圈層之間的共識，以及監管與市場之間更清晰的對話框架。在合規與創新的雙輪驅動下，香港的數字經濟之路正駛入「深水區」。

SOURCE 香港Web3嘉年華