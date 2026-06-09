香港Web3嘉年華盛會回顧，Web3與AI、傳統金融加速融合

香港2026年6月9日 /美通社/ -- 由萬向區塊鏈實驗室與HashKey Group聯合主辦、W3ME承辦的第四屆香港Web3嘉年華已於四月下旬在香港會議展覽中心落幕逾月。回顧這場年度盛會，圍繞Web3與人工智能的深度融合、傳統金融與加密世界的雙向奔赴所形成的多項前瞻性共識，正在持續為全球從業者提供清晰的方向指引。

本屆嘉年華最受矚目的議題之一，是監管層面釋放的信號。香港財政司、財經事務及庫務局及證監會等均釋放了清晰的政策方向，合規路徑日漸明朗，為行業創新提供了可控的發展環境。

而另一個焦點，則是AI與Web3的交匯，被多位嘉賓稱為「智能體經濟」的全新範式正在崛起。萬向區塊鏈董事長、HashKey Group董事長兼CEO肖風認為，區塊鏈Token、AI Token與隱私計算三者缺一不可，唯有疊加才能引爆「智能體經濟」的顛覆式變革。他特別指出，AI Token的本質是生產資料，而可編程數字貨幣將構成下一代金融服務體系的底層血液。另有與會嘉賓指出，未來的先進生產力不再是人類，而是AI智能體與具身機器人，Web3則提供了與之匹配的新型生產關係：去中心化、可編程、無需信任中介的價值網絡。Web3与AI兩者疊加，催生出一個7×24小時不間斷運行、無邊界協作、毫秒級反應的智能體經濟體。

然而，挑戰同樣嚴峻：當一個智能體被賦予數十萬美元資金權限時，誰來為它的行為負責？多位嘉賓在會上分享了實踐路徑，指出當前的基礎設施存在四大裂痕：提示詞越獄風險、智能體身份缺失、價值交換鏈路不成熟、協作信任體系空白。為此，需要重新構建面向智能體經濟的「信任層」。從智能體安全運行、鏈上支付通道、去中心化身份認證、到底層高性能區塊鏈，會上展示的全棧架構提供了系統性解法。通過可控授權、全鏈路審計、隔離執行等機制，智能體可在合規、安全的邊界內自主決策。同時，基於零知識證明的可驗證計算，讓AI的推理過程不再是「黑箱」，而是可追溯、可驗證的透明行為。隨著智能體錢包、鏈上身份標準、自主支付協議等關鍵技術的成熟，Web3的進入門檻將被大幅拉低，一個智能且可信的未來正在到來，普惠性將迎來質變。

在AI與Web3加速交融之際，傳統金融機構的積極到場構成了本屆嘉年華的又一焦點。內地知名宏觀經濟學者、新火集團首席經濟學家付鵬於會上發言時表示，加密資產的演進路徑與當年的固定收益、外匯及大宗商品相似，預計未來市場將走向「FICC+C」的資產配置新形態。包括貝萊德、摩根大通、富途集團在內的多家傳統金融機構代表也與會，並發表了各自的看法。與此同時，由知名經濟學家任澤平率領的「澤平宏觀商學」企業家遊學團，共70多位企業家全程參與活动，港大經管學院高層管理教育項目、中歐國際工商學院FMBA項目及Web3領袖項目等一流學術機構，亦組織近千名企業家到場互動，多家港股及A股上市公司的高階主管也親臨現場。

主流金融與高淨值群體的深度參與，進一步印證了加密資產正逐步成為大類資產配置中的重要組成部分。香港憑藉其聯通內地與全球市場的獨特區位，在這一融合浪潮中佔據得天獨厚的位置。

從AI智能體的可信基礎設施，到傳統金融的合規接入，再到香港作為數智金融創新樞紐的戰略定位，一幅「智能體經濟」的藍圖正變得越發清晰。第四屆香港Web3嘉年華雖已落幕，但會中所凝聚的討論與判斷仍在業內持續發酵，將繼續與監管機構、業界夥伴及全球建設者攜手，在合規與創新的雙重驅動下，推動數字經濟邁向更廣闊的未來。

關於香港Web3嘉年華

香港Web3嘉年華是由萬向區塊鏈實驗室與HashKey Group聯合推出的Web3活動品牌，由W3ME承辦，自2023年起於每年4月在香港會議展覽中心舉辦，聚焦行業熱點話題與政策趨勢，是全球規模最大、最受關注的Web3行業盛會之一。

SOURCE 香港Web3嘉年華