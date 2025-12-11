城覓科技（WeBite）創始人 江海濤榮獲「安永企業家獎 2025----科技業獎」

新聞提供者

WeBite

11 12月, 2025, 17:26 CST

以科技驅動香港團餐創新，推動大灣區數字經濟高質發展

香港2025年12月10日 /美通社/ -- 2025年12月5日，國際商業盛典「安永企業家獎」2025在香港圓滿舉行。「安永企業家獎」被譽為商界的「奧斯卡」，今年恰逢該獎項在中國內地、香港及澳門舉辦二十周年，以「二十載不忘初心，新時代築夢前行」為主題，致敬在變革中勇於創新、推動可持續發展的卓越企業家。

澳門網絡傳媒發展有限公司創始人、城覓科技香港有限公司WeBite董事長江海濤，憑藉其在餐飲行業的創新成就，榮獲安永企業家獎2025——科技業獎，成為本屆科技領域最受關注的獲獎者之一。

江海濤榮獲「安永企業家獎 2025——科技業獎」
江海濤榮獲「安永企業家獎 2025——科技業獎」

科技引領，重塑香港企業用餐新模式

江海濤董事長創立的 城覓科技（香港WeBite），致力以「科技重塑用餐體驗」為核心理念，推出香港領先的智能化團餐方案。目前服務已覆蓋 70+ 企業及教育機構，成為本地智慧食堂的重要推動者。

WeBite 透過自研系統、數字化供應鏈、智慧管理平台，不斷提升：供餐效率、食品安全透明度、用戶體驗與企業管理效能。

其創新模式正在成為香港企業與校園團餐的新標準。

跨境布局，助力大灣區數字經濟升級

除香港業務外，江海濤董事長亦深耕澳門市場，在城市服務科技領域具備多年經驗。依托跨境數字化能力，城覓科技正加速構建覆蓋 香港—澳門—大灣區 的服務鏈，持續探索智慧城市與生活場景的更多可能性。

以國際級標準打造團餐品質

WeBite 旗下中央廚房與管理體系通過多項國際認證，包括：

ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO22000 及 HACCP。

這些認證標誌著 WeBite 在「科技 + 食品安全」雙軌並行上的長期投入與成果。

榮譽背後，是城覓科技的價值與使命

江海濤董事長此次獲獎，不僅是個人榮譽，更代表城覓科技在香港智慧餐飲及大灣區科技產業的創新力獲得肯定。

WeBite 將持續以：

     使命 Mission： 讓食堂用餐更美好

     願景 Vision： 成為全球領先的智能化團餐服務商

     價值觀 Values： 客戶第一、品質為本、效率優先

驅動香港企業用餐模式向更智能、更標準化、更透明的方向升級。

展望未來：從香港走向更廣闊的大灣區舞台

「安永企業家獎」是全球最具影響力的國際商業獎項之一，自 1986 年創辦以來，已擴展至全球 79 個國家和地區。該獎項旨在表彰那些以非凡遠見、卓越領導力和創新精神，對行業發展和社會進步產生深遠影響的企業家。

站在二十周年的新起點上，城覓科技香港有限公司（WeBite）將以更堅實的科技能力與服務品質，推動香港團餐改革，並為大灣區企業、校園與城市場景提供更高質的智慧化解決方案。

江海濤董事長的獲獎，是過往努力的里程碑，更是城覓科技邁向更高標準的重要開始。

SOURCE WeBite

來自同一來源

WeBite香港中文大學食堂升級 全港首家高校「自選稱重」智慧用餐新模式

WeBite香港中文大學食堂升級 全港首家高校「自選稱重」智慧用餐新模式

香港2025年8月31日 /美通社/— 城覓科技（香港）有限公司宣布，旗下智能餐飲品牌WeBite 於香港中文大學校園食堂完成升級改造，並於本月正式重開。為全校師生帶來香港高校內部首家「自選稱重模式」用餐體驗，以創新模式提升校園用餐品質與環保意識。 WeBite...
WeBuffet灣景店盛大開業

WeBuffet灣景店盛大開業

由城覓科技（香港）有限公司（WeBite）旗下餐飲品牌WeBuffet，攜手知名品牌「小女當家」，於8月25日在灣景正式開設開業。開業首日，每位食客將獲贈新鮮蘋果一份，寓意「飯後一蘋果，健康又快樂」。...
此來源更多新聞稿

探索

互聯網技術

互聯網技術

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

食品與飲料

食品與飲料

相關題材的新聞稿