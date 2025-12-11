城覓科技（WeBite）創始人 江海濤榮獲「安永企業家獎 2025----科技業獎」

科技引領，重塑香港企業用餐新模式

江海濤董事長創立的 城覓科技（香港WeBite），致力以「科技重塑用餐體驗」為核心理念，推出香港領先的智能化團餐方案。目前服務已覆蓋 70+ 企業及教育機構，成為本地智慧食堂的重要推動者。

WeBite 透過自研系統、數字化供應鏈、智慧管理平台，不斷提升：供餐效率、食品安全透明度、用戶體驗與企業管理效能。

其創新模式正在成為香港企業與校園團餐的新標準。

跨境布局，助力大灣區數字經濟升級

除香港業務外，江海濤董事長亦深耕澳門市場，在城市服務科技領域具備多年經驗。依托跨境數字化能力，城覓科技正加速構建覆蓋 香港—澳門—大灣區 的服務鏈，持續探索智慧城市與生活場景的更多可能性。

以國際級標準打造團餐品質

WeBite 旗下中央廚房與管理體系通過多項國際認證，包括：

ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO22000 及 HACCP。

這些認證標誌著 WeBite 在「科技 + 食品安全」雙軌並行上的長期投入與成果。

榮譽背後，是城覓科技的價值與使命

江海濤董事長此次獲獎，不僅是個人榮譽，更代表城覓科技在香港智慧餐飲及大灣區科技產業的創新力獲得肯定。

WeBite 將持續以：

使命 Mission： 讓食堂用餐更美好

願景 Vision： 成為全球領先的智能化團餐服務商

價值觀 Values： 客戶第一、品質為本、效率優先

驅動香港企業用餐模式向更智能、更標準化、更透明的方向升級。

展望未來：從香港走向更廣闊的大灣區舞台

「安永企業家獎」是全球最具影響力的國際商業獎項之一，自 1986 年創辦以來，已擴展至全球 79 個國家和地區。該獎項旨在表彰那些以非凡遠見、卓越領導力和創新精神，對行業發展和社會進步產生深遠影響的企業家。

站在二十周年的新起點上，城覓科技香港有限公司（WeBite）將以更堅實的科技能力與服務品質，推動香港團餐改革，並為大灣區企業、校園與城市場景提供更高質的智慧化解決方案。

江海濤董事長的獲獎，是過往努力的里程碑，更是城覓科技邁向更高標準的重要開始。

