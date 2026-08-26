Webull HK 發布全新Vega AI

Webull HK 行政總裁王海琛先生表示：「AI正在改變投資者獲取資訊、理解市場及建立策略的方式，但真正的價值並不在於功能的數量，而在於能否有效連接專業投研、全球市場機會及交易體驗。Vega AI的推出，標誌着Webull HK從專業交易進一步邁向智能投資。我們希望讓更多零售投資者以更直觀、高效及個人化的方式使用專業工具。」

三大應用場景 貫穿投資研究與策略配置

有別於市面上主要提供一般問答、資訊摘要或單一分析功能的同類產品，Vega AI將市場分析、企業研究、個人化策略及「一鍵投資」連接至同一流程，讓用戶將可由發掘機會、理解分析邏輯，到確認配置及執行交易均可在平台內完成。Vega AI旨在提供市場洞察及決策支援，而非代替用戶作出投資決定；最終判斷及交易指示均由用戶掌握。

Vega AI 的三大主要應用場景包括：

1. 智能發掘投資機會 Vega AI 整合市場焦點及相關訊號，並從多個維度分析個股表現及市場取向，協助用戶迅速識別值得進一步研究的投資標的，縮短從大量資訊中搜尋、整理及篩選的時間，令選股研究更具方向。 產品亦設有個股每日簡報，協助用戶快速掌握個股表現及市場動態，並可按需要進一步查詢及深入分析。針對香港用戶的使用習慣，Vega AI亦支援voice即時互動，讓投資研究過程更自然、直接。 2. 智能解讀企業財報 Vega AI 可整理企業在業績發布前後的重點資訊，從增長的可持續性、核心盈利質素及市場預期差距等角度，分析財務報告中的關鍵資訊，並整理可能影響企業基本面的因素。 透過Vega AI 的即時聯動查詢，用戶可進一步了解不同財務指標、業務表現及市場反應之間的關係，由閱讀數據進一步理解企業的營運及盈利表現，提升基本面研究效率。 3. 個人化交易策略 用戶可按投資主題、目標及風險取向，透過Vega AI 輸入需求，系統將提供具體邏輯說明、可視化及可供持續檢視的配置參考，協助用戶了解不同配置方案背後的考慮及潛在風險。 有別於只提供分析或建議的同類工具，用戶確認配置後，更可一鍵投資直接進入下單流程，便捷地將投資想法轉化為實際行動。所有交易指示均須由用戶自行確認。

Webull HK產品與創新部門主管張政民先生表示：「AI 的價值不在於向投資者提供更多資訊，而在於協助他們建立脈絡、看懂數據和檢視選擇。Vega AI 的目標，是把市場、企業及配置相關的複雜問題，轉化為更容易理解的研究支持；但 AI 不能、也不應取代投資者的風險判斷。」

將安全、私隱與用戶自主納入產品設計

在金融服務場景應用 AI，資料安全、私隱保障及決策責任均是市場關注的議題。Vega AI 在產品設計上以對話私隱保護、帳戶系統隔離及用戶自主控制為三項主要原則。用戶的對話及查詢內容只供本人查閱，並受到加密技術保護；AI 系統與核心帳戶系統分隔運作，不會存取敏感帳戶資料。系統亦不會自動執行交易，所有投資決定及交易指示均由用戶自行作出。

未來，Vega AI 將沿兩大方向持續發展：一方面深化對美股期權等主要交易產品的 AI 支援，進一步覆蓋交易前、交易期間及交易後的完整流程；另一方面透過 MCP 開放架構，連接 AI 算力、量化模型及數據服務，與市場參與者共同建立更開放的智能投資生態。

跨領域專家探討 AI 在投資領域的角色

Webull HK 同日舉行題為「AI 顛覆投資：是助手還是主角？」的專家研討會，由資深財經及股市節目主持人范巧茹女士主持，並邀請到Webull HK 首席營運官馬鈺清女士、納斯達克數據業務中國及新加坡地區董事總經理Anny Liu、香港交易所市場科高級副總裁黃集恩先生，以及香港經濟日報集團執行董事以及經濟通副董事總經理婁志明先生出席討論。研討會從宏觀市場趨勢及微觀用戶數據出發，剖析 AI 在投資領域的應用現況，並探討AI在金融行業落地時面對的數據、合規、系統整合及用戶採納等挑戰，以及其為零售投資者帶來的實際價值。

與會專家亦展望市場及技術發展趨勢，探討 AI 在金融服務領域的下一步發展，以及其如何協助零售投資者建立更具效率和紀律的研究與決策流程，進一步理解 AI 在交易過程中的角色及應用邊界。

持續拓展全球市場版圖 韓股交易即將上線

配合智能投資平台的發展方向，Webull HK將繼續拓展產品及全球市場覆蓋。繼美股、港股、A股及日股後，平台即將推出韓國股票交易服務，讓香港投資者可更便捷地接觸不同市場及投資機會。加拿大股票交易服務亦已納入未來發展路線圖，進一步完善Webull HK的一站式全球投資體驗。

展望未來，Webull HK 將繼續結合專業能力、全球市場布局及 AI 能力為發展核心，持續完善專業、智能及以用戶自主為本的投資體驗。

- 完 –

關於 Webull HK

微牛證券有限公司 ("Webull HK") 為香港證監會持牌法團，持有證監會第一類（"證券交易" ）、第二類（"期貨合約交易"）及第四類（"就證券提供意見"）牌照，中央編號為：BNG700。自2019年成立以來 Webull HK始終將投資者置於首位，充分憑藉在美國市場作為龍頭券商的技術優勢和成功經驗發展香港業務，以全球化願景，在港實行本地化經營策略。以極具競爭力的收費結構、可靠穩妥的平台服務，提供美股、港股、期權等多元資產交易，配備機構級專業技術圖表與實時市場數據，助力香港投資者自信地駕馭多變的全球金融市場。更多Webull HK資訊請瀏覽www.webull.hk

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