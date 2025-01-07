Whale TV將於第一季度推出Whale OS 10

Whale OS 10是一款可授權的電視作業系統，能幫助品牌輕鬆打造智慧便捷的電視。藉助這一新系統，消費者可以根據個人資料和AI驅動的智慧化推薦，享受更加個性化的觀看體驗。Whale TV幫助使用者輕鬆找到感興趣的娛樂內容，無論是流媒體、廣播還是聯網裝置上的內容。Whale TV的語音助手基於ChatGPT和大語言模型，讓使用者能夠以更自然、對話的方式與電視互動。

Whale TV的作業系統適用於全球部署，支援所有調諧器標準，並提供68種語言的本地化使用者介面。憑藉超過十年的行業經驗，Whale TV與包括茂佳、康冠、彩迅、惠科和啟悅在內的13家電視製造商建立了緊密的合作關係。

消費者可以在Whale TV應用商店下載數百個流媒體應用，包括Netflix、Prime Video和 YouTube等熱門應用。此外，Whale TV+現已在所有Whale TV裝置上正式釋出，使用者無需註冊或訂閱即可觀看海量免費電視。Whale TV與知名內容提供商和聚合商Lionsgate、Bloomberg、Trusted Media Brands、Amagi和OTTera等合作，為平臺提供優質的免費電視內容。

關於Whale TV

Whale TV是領先的獨立電視作業系統提供商，致力於創造更加智慧便捷的電視體驗。自2011年成立以來，Whale TV已與400多個電視品牌建立合作，在全球擁有超過4300萬月活躍電視裝置，幫助消費者更加輕鬆地探索、發現和觀看他們喜愛的娛樂內容。憑藉其簡便易用的電視作業系統，Whale TV成功地將消費者、電視品牌、內容提供商及廣告商緊密連線在一起。Whale TV總部設在新加坡，並在全球範圍運營，為每個人創造更優質的電視體驗。

如欲瞭解更多資訊，請訪問www.whaletv.com

SOURCE Whale TV