Wingate：征詢意向書----發行債券

澳大利亞墨爾本2026年3月27日 /美通社/ -- AMAL Trustees Limited（ACN 609 737 064）作為Australian Credit Warehouse Trust的受托人（「發行人」），擬發行總額不超過1億澳元的次級擔保債券（「債券」） ，供投資者認購。

債券的指示性條款如下：

發行人 AMAL Trustees Limited（ACN 609 737 064），作為Australian Credit

Warehouse Trust（「Trust」）的受托人 信托管理人 Wingate Property Funds Management Pty Ltd（ACN 612 109 556）（「管

理人」） 擔保受托人 AMAL Security Services Pty Limited（ACN 609 790 758），作為

Australian Warehouse Trust Security Trust的受托人 本金金額 最高不超過1億澳元，將於財務結算時全額提取。發行人可全權酌情決

定接受超額認購。 用途 發行人將把債券發行所得款項用於收購一個約定資產組合中的無擔保

投資，該資產組合主要由房地產貸款和企業貸款構成（「組合」）。債

券為次級擔保債券，其償付順序次於優先票據持有人。 擔保 由發行人向擔保受托人提供的《一般擔保協議》作為擔保。 期限 財務結算後不超過48個月，具體取決於組合中基礎貸款或其他資產的償還或變現情況。 利率： 年利率25% 責任限制 發行人僅以Trust受托人的身份簽署交易文件（包括票據認購協議）。

任何責任僅限於且只能以Trust資產中發行人就此責任實際獲得補償的

部分來承擔和執行。 管轄法律 澳大利亞維多利亞州法律

管理人（代表發行人）現就擬於2026年4月底前後進行的債券發行，向潛在投資者征詢參與意向。

投資者如有意向，請告知管理人其參與債券認購的意向、擬認購的規模，以及對該項投資可能提出的任何條款或條件。

票據認購協議草案、倉儲融資文件草案以及有關債券的更多信息，可應要求提供。

公開發行/預扣稅

本通知構成發行人根據《1936年所得稅評估法案》（聯邦法律，以下簡稱「稅法」）第128F(3)條中的「公開發行測試」發行債券或債務權益的要約。

投資者將需要就其身份作出慣例陳述與保證，以協助發行人證明其符合稅法第128F條的規定，包括投資者並非發行人的「關聯方」（定義見稅法）。

免責聲明

本征詢文件中的任何內容均不構成發行人、管理人及其任何關聯實體（定義見《2001年公司法》）就債券發行所作的任何陳述。投資者在決定參與債券發行時，必須僅依據其自身的調查，而非依賴發行人或管理人提供的任何其他信息。

本征詢文件不向任何位於其提供或傳播屬非法行為的司法管轄區的人士提供。任何收到本征詢文件的人士，如其收受行為屬非法或未經授權，或要求發行人或管理人采取任何額外措施（包括注冊），則不得接受本文件。

保密聲明

本征詢文件中所包含的信息以及就債券發行提供的任何其他信息，均須予以保密。

聯系方式：如需提交意向書或獲取更多信息，請聯系：

Wingate Property Funds Management Pty Ltd（ACN 612 109 556）

收件人：Michael Sack，WINGATE，地址：Level 48, 101 Collins Street, Melbourne, VIC 3000，電郵：[email protected]，網址：www.wingate.com.au

SOURCE Wingate