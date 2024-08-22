信和集團旗下寫字樓物業組合榮獲WiredScore樓宇通訊認證 成為WiredScore全港最大合作夥伴 攜手推動優越數碼辦公體驗

宏天廣場、帝國中心及尖沙咀中心取得WiredScore認證，展示出集團一直致力滿足租戶當前及未來數碼化技術需求的承諾，同時亦肯定了集團持續努力提供世界級一流的智慧基礎設施，為租戶帶來非一般的用戶體驗和無縫流暢的數碼網絡通訊。宏天廣場獲得最高的「鉑金級」認證，成為全球領先的智慧辦公大樓之一，傲視同儕。

信和集團資產管理董事蔡碧林小姐表示：「集團非常榮幸宏天廣場榮獲 WiredScore 認證的最高榮譽，同時帝國中心和尖沙咀中心也成功獲得認證。這些成就彰顯了我們對尖端科技和可持續建築設計的持續投入及堅定承諾。我們一直致力為租戶提供安全、可靠和先進的數碼基礎設施，不僅能全面支援租戶的日常營運，亦能大幅提升生產力。」

除了獲得權威認證的喜訊外，集團與WiredScore還宣佈雙方將展開長期合作計劃。作為WiredScore香港最大的合作夥伴，集團擁有獨一無二的定位，引領數碼網絡通訊及創新方面的前進與革新。是次策略性結盟不但突顯了集團銳意為房地產行業樹立新典範的決心，亦強化了集團對於提供最尖端數碼基礎設施的意志。」

WiredScore亞太區副總裁Thomasin (Tommy) Crowley表示：「我們很高興能夠頒發WiredScore認證予信和集團。宏天廣場的『鉑金級』認證足以證明信和集團致力提供世界級數碼基礎設施的努力。我們期待與信和集團建立長期合作關係，攜手努力創造豐碩成果，確保其物業組合在數碼網絡通訊和創新方面發揮着引領潮流的重要作用。」

未來，集團將繼續投入資產再投資，進一步升級工作場所解決方案，確保其適應辦公用戶不斷變化的需求，並通過先進的數碼基礎設施和可持續實踐提升租戶體驗。

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關於信和集團

信和集團於1971年成立，由黃氏家族私人控股公司及3家上市公司組成：分別為信和置業有限公司（港交所：0083）、 尖沙咀置業集團有限公司（港交所：0247）及信和酒店（集團） 有限公司（港交所：1221）。

作為香港主要地產發展商之一，信和集團的核心業務包括物業發展及物業投資，多年來與社區共同成長。集團擁有多元化物業組合，包括住宅、辦公室、工業、商場及酒店項目，足跡遍及香港、中國內地、新加坡及澳洲，興建逾250個發展項目，總面積超過1.3億平方呎。集團同時從事與物業管理、酒店投資及管理相關業務，包括富麗敦酒店及度假村與其他聯屬品牌。

集團擁有超過11,000名員工，以「建構更美好生活」為願景，透過「綠色生活」、「心繫社區」和「創新構思」三項關鍵元素，建構宜居、宜作、宜樂的社區。可持續發展更是信和集團業務營運不可或缺的一環，我們致力為持份者創造價值，並透過業務範疇推動可持續發展，建構更美好未來。

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