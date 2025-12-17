WYBOT S3 以全新標準重新定義泳池機械人產業，現於澳洲正式上市

悉尼2025年12月17日 /美通社/ -- WYBOT是處於先進泳池清潔解決方案前線的公司，正準備於今年聖誕節向澳洲客戶推出其創新的 WYBOT S3 泳池清潔機械人，並將其定位為完美的節日禮物。由於 WYBOT S3 是全球首創的泳池機械人，同時搭載精密 3D 建圖技術與整合式自動排空系統，從而為機械人泳池護理建立了新的標準，此款產品的問世，預期將提升現行的泳池維護標準。

即時定位、人工智能 (AI) 視覺清潔和智能清潔系統

自動排空系統

WYBOT S3 採用 36 個感測器作為核心技術，驅動其 AI 視覺清潔功能與水下 3D 地圖繪製能力。這種先進的設置使機械人能夠產生非常精確的游泳池的三維模型，確保清潔全面且無遺漏。透過軌跡追蹤功能，用家可即時觀察機械人的清潔進度與精確行進路線，隨時掌握完整運作概況。完成任務後，自動垃圾收集系統將積累的污垢轉移到外部的地面垃圾桶，從而消除任何人類干預的需求。因此，這款機械人能確保泳池保持潔淨狀態，即使在業主長期外出（例如度假）期間亦然。

WYBOT S3 搭載自主太陽能充電系統，高效利用可再生能源實現環保運作。此外，其先進的排程功能讓用家可自訂清潔時間表，配合個人作息，確保泳池時刻維持完美狀態。

WYBOT S3 帶來真正的智能游泳池維護，遠離傳統維護工作例如手動清潔過濾器、手動充電和手動調整設置。這款機械人大幅簡化了泳池清潔流程，同時讓戶外時光變得更加輕鬆、舒適且智能。

提前行動促銷優惠

12 月 12 日至 19 日（於澳洲東部夏令時間 24:00 截止）， WYBOT S3 獨家率先入手優惠活動推出，原價直降 900 澳元，並由 WYBOT 專業技術人員提供免費上門安裝服務。此限時優惠，讓您有機會成為這項突破性創新的首批擁有者。

WYBOT 簡介

WYBOT 是創新泳池維護解決方案的全球領導者，致力於將游泳池清潔轉化為輕鬆而智能的體驗。公司以頂尖科技與卓越設計聞名，榮獲 2025 年 CES 創新大獎 (2025 CES Best of Innovation Award) 殊榮。WYBOT 亦榮獲國際殊榮，包括2025 年 IFA 榮譽獎 (2025 IFA Honoree Award)、2024 年法國設計獎 (2024 French Design Award)、2024 年紐約設計獎 (2024 New York Design Award) 以及 2024 年巴黎設計獎 (2024 Paris Design Award)，肯定公司堅持對創新、可持續發展及以用家為中心的設計理念。

WYBOT 繼續在機械人游泳池清潔方面樹立新標準，務求讓擁有及打理泳池變得得心應手並增強用家體驗。請在社交媒體上關注我們，隨時了解 WYBOT 的最新創新：Instagram ：@wybot_australia，Twitter (X)：@WYBOT_official，Facebook：WYBOT Australia。如需詳細資訊，請瀏覽 https://www.au.wybotpool.com/ 。

SOURCE WYBOTICS INC