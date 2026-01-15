國發會x鳳凰城創新連線！深化雙邊人工智慧、半導體與醫療新創跨國合作

台北2026年1月15日 /美通社/ -- 為了加速臺美在人工智慧(AI)、半導體及先進科技等新創生態系的共榮發展，國發會詹方冠副主委今(15)日主持「國發會國家新創品牌(Startup Island TAIWAN)」與美國鳳凰城市及臺美生態圈夥伴共同簽署「臺灣×鳳凰城企業創新聯盟」合作備忘錄儀式，鳳凰城市長Kate Gallego、副市長 Ann O'brian 均親自出席，台積電(TSMC)、益華電腦(Cadence)等企業亦到場支持，將以台積電在鳳凰城的發展為契機，結合臺灣科技產業實力與鳳凰城的產業聚落優勢，建立長期的創新合作夥伴關係。

詹副主委在致詞時強調，本次合作備忘錄象徵臺灣與鳳凰城地區的合作邁入一個全新的里程碑。過去幾年因台積電設廠，讓鳳凰城成為臺灣最熟悉的美國城市之一，Startup Island TAIWAN 亦與美國大鳳凰城經濟發展促進會(The Greater Phoenix Economic Council, GPEC)合作，成功協助多家臺灣生技醫療新創落地大鳳凰城地區，證明雙方具備互利互惠的合作潛力，未來雙方將建立一個長期的、更多元化產業的合作機制，將合作產業擴大到AI、半導體相關領域，期待能誕生出更多臺美合作的成功案例。