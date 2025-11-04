微眾銀行攜微眾科技首次亮相香港金融科技周xStartmeupHK創業節2025

展會首日，香港特別行政區行政長官李家超等特區政府官員及監管機構高層代表參觀了微眾銀行展位。這次參展，除了分享普惠金融產品及實踐、分佈式核心系統之外，微眾銀行也重點展示了AI原生應用和獨具Web3特色的數字藝術品。作為全球領先的數字銀行，微眾銀行以科技為核心發展引擎，自主研發分散式核心系統，實現了單一賬戶每年IT運維成本僅為人民幣2元，單日金融交易峰值超過14億筆，產品可用率達到99.999%的系統能力，有力支撐了普惠金融業務的發展。目前，微眾銀行已服務超過4.3億個人客户，累計申請貸款的中小微企業超過600萬家。

隨著AI技術的迅速演進，微眾銀行正著力向AI原生銀行邁進，以AI應用、AI基礎設施建設、組織轉型與AI治理體系等方面加深實踐，推動AI技術的全面落地。目前，銀行已部署逾百個AI應用場景、超過700個Agent，並有50多位數字員工正式「上崗」，有效提升組織效能。在本屆香港金融科技周上，微眾銀行也展示了其AI原生銀行全景規劃、AI垂直領域的典型應用和數字員工葉芷黎的實時互動體驗。

微眾銀行副行長兼首席信息官、微眾科技董事馬智濤先生表示非常榮幸參與香港這一金融科技盛事，「金融業正迎來一場深層次的重塑， AI原生銀行的未來已觸手可及，我们正通過AI技術賦能業務流程、打造數字員工，並探索下一代人機交互方式，讓金融服務更智能、更普惠。此外，香港作為國際金融與創新科技的重要樞紐，一直是我們戰略佈局的重點地區。微眾科技依托香港充滿活力的營商環境，將積極參與本地金融科技生態建設，持續探索與香港業界的合作機會，致力推動相關產業持續發展。」

微眾科技致力於把香港總部建成服務全球的銷售中心及創新中心。同時，微眾科技依托微眾銀行領先的金融科技能力，充分把握全球數字化機遇，向全球客户提供數字金融和數字基建解决方案，提升當地金融數字化水平，並助力當地數字經濟的發展。目前，微眾科技已拓展至香港、印尼、馬來西亞、泰國等多個市場，累計洽談合作機構超過20家，達成合作意向金額數過億美元。

是次微眾銀行與微眾科技的聯合亮相，吸引了全球各地金融機構及科技企業的關注，不僅展示了其在數字金融與科技輸出方面的綜合實力，亦體現其以香港為橋頭堡，聯通全球創新資源、拓展國際市場的戰略決心，為全球的金融科技發展注入新動力。

有關微眾銀行

微眾銀行是全球領先的數字銀行，推出了「微粒貸」「微業貸」「微眾銀行財富+」「微車貸」等一系列普惠金融產品，累計服務超4.3億個人客戶，申貸的企業客戶超600萬。微眾銀行以領先的科技能力，自主研發全球首個基於全分佈式架構的銀行核心系統，並向AI原生銀行邁進。在穩步發展中，保持穩健的業績及可持續成長能力。

有關微眾科技

經國家金融監管機構批准，微眾科技有限公司(「微眾科技」)於2024年6月25日在中國香港註册成立，註册資本為1.5億美元。作為微眾銀行的全資子公司，微眾科技依託微眾銀行領先的金融科技能力，立足香港，堅持科技输出，為全球客户提供數字金融與數字基建解决方案。

SOURCE WeBank