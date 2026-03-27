xStocks登陸Bybit交易機器人平台 自動化交易覆蓋代幣化股票

阿聯酋杜拜2026年3月27日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit欣然宣布，精選xStocks產品現已正式登陸Bybit交易機器人平台，將熱門代幣化美國股票納入其先進的自動化交易解決方案。

xStocks自2025年夏季起已在Bybit開通現貨交易，為全球投資者開拓了全天候投資優質美國股票的全新渠道，投資標的包括主流ETF與個股。此次功能整合後，Bybit用戶能夠隨時應對市場波動進行交易。