xStocks登陸Bybit交易機器人平台 自動化交易覆蓋代幣化股票

新聞提供者Bybit
27 3月, 2026, 18:01 CST
阿聯酋杜拜2026年3月27日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit欣然宣布，精選xStocks產品現已正式登陸Bybit交易機器人平台，將熱門代幣化美國股票納入其先進的自動化交易解決方案。
xStocks自2025年夏季起已在Bybit開通現貨交易，為全球投資者開拓了全天候投資優質美國股票的全新渠道，投資標的包括主流ETF與個股。此次功能整合後，Bybit用戶能夠隨時應對市場波動進行交易。
無論交易者注重交易紀律性，還是對市場走勢具備高度敏銳度，專業交易者均可透過Bybit現貨網格交易機器人，輕鬆圍繞全球極具影響力的龍頭企業的股票標的建構自動化交易策略。
優質股票標的已登陸Bybit交易機器人平台
本次上線標的為流動性優異、全球知名的代幣化股票，與USDT組成交易對，其中包括科技板塊「七巨頭」成員：
- Apple：全球科技與消費電子巨頭
- Tesla：電動車與清潔能源創新領軍企業
- Alphabet：搜尋、廣告與雲端基礎設施巨頭
- NVIDIA：AI與半導體技術先驅
- Amazon：電商與雲端運算產業龍頭
其他重點上線標的還包括：
- Robinhood：創新金融科技券商
- Circle：數字貨幣基礎設施服務商
此次業務拓展，讓Bybit用戶得以把握全球龍頭股票的市場機會，同時運用Bybit自動化交易工具的高效與精準優勢。無論交易者希望實現資產多元化配置，或是優化自動化策略執行效率，接入交易機器人平台的xStocks都將帶來全新交易可能。
xStocks是一款區塊鏈原生股票解決方案，支持代幣化美國股票全天候交易，具備即時結算與可程式自動化特性。xStocks採用全額抵押模式，可在各區塊鏈間自由轉移，為傳統資本市場賦予更高透明度、交易效率與可及性。
本服務須遵守相關條款與條件。如需瞭解資格要求及其他限制條款，用戶可瀏覽：xStocks 重磅登陸 Bybit 交易機器人平台（xStocks登陸Bybit交易機器人平台）
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