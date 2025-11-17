XTransfer 與泰國匯商銀行於「新加坡金融科技節」結盟 助力外貿企業拓展全球版圖

XTransfer 創辦人兼首席執行官鄧國標表示：「我們很高興與SCB合作，為泰國企業帶來一流的跨境金融服務。SCB的市場領導力與數字能力，結合 XTransfer 面向外貿企業的全球基礎設施，將協助我們的客戶獲得更優匯率、更快速的結算與更高透明度。此次合作不僅強化我們對泰國企業的服務，也使 XTransfer 得以深化於東盟的發展。未來我們將持續強化合規與風險管理，為跨境貿易打造值得信賴的金融基石。」

Rungsi Vongkitbuncha，SCB大型企業及國際業務部門總監表示：「很榮幸代表SCB參加今天的MOU簽約儀式, 成為XTransfer 在東盟重要的金融合作夥伴。作為歷史最悠久的泰國本地銀行，SCB通過提供先進的技術系統以及高效的金融解决方案，支持XTransfer的跨境業務發展，為更多的國際貿易商提供更加便捷的業務模式。」

關於 XTransfer

XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、阿聯酋、尼日利亞等地設有分支機構。XTransfer已在中國內地、中國香港、新加坡、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。目前為止，XTransfer 在全球累積超過 700,000 家企業客戶。

通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。

XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。

詳情請瀏覽：https://www.xtransfer.com/

關於泰國匯商銀行

泰國匯商銀行大眾有限公司（The Siam Commercial Bank Public Company Limited，「SCB」） 是於1906年根據皇家憲章成立的第一家泰國銀行，具有 119 年的深厚歷史。截至2024年底，SCB集團公司的總市值為4243億泰銖，就總資產（33,054億泰銖）而言，該行是泰國最大的商業銀行之一，其分行和服務網絡亦覆蓋全國。

背靠 SCBX集團全能業務矩陣，涵蓋商業銀行、 投行、券商、基金管理、保險經紀、金融科技等眾多領域。連續多年榮獲「泰國最佳銀行」，「年度最佳銀行」以及「泰國最佳投資與外匯銀行」等多項大獎。

SCB致力透過平衡所有利益相關者—客戶、員工、股東、監管機構和社會的價值主張，矢志成為「最受尊敬的銀行」，並且積極成為塑造泰國銀行業未來發展的領導者。如欲獲取更多資訊，請瀏覽：www.scb.co.th。

SOURCE XTransfer