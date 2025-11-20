XTransfer 自研大模型 TradePilot 榮獲 Regulation Asia 最佳AI風控應用獎

TradePilot 針對傳統銀行在服務中小企業時面臨的挑戰，包括高昂的人工反洗錢成本、複雜的B2B交易數據結構以及跨司法管轄區的合規要求。通過深度融合大數據分析、自然語言處理和圖算法等先進AI技術，TradePilot 實現了對跨境支付全流程的自動化、智能化風險識別與管控。

Regulation Asia 評審團一位評審表示：「XTransfer 以自建 LLM 應對 B2B 跨境貿易中的詐欺與反洗錢挑戰，創新應用令人印象深刻。TradePilot 憑藉其獨有的外貿數據庫，為中小企業提供自動化合規能力，展現出 XTransfer 致力讓全球貿易更安全且更易觸達的清晰願景。」

XTransfer 聯合創辦人兼CTO劉艷芳表示：「我們選擇自研 TradePilot，是因為市場上現有的通用解决方案無法精准應對 B2B 跨境貿易中數據碎片化、模式複雜的獨特風險場景，基於我們服務超過70萬家中小企業的專有數據，TradePilot 能够提供更精准、更靈活且成本更低的風控服務。」

劉艷芳補充道：「在開發過程中，XTransfer 技術團隊攻克了多項技術難關，包括通過自研混合通信引擎將大模型分布式訓練效率提升了9.75%，並創新性地結合多種技術將長文本訓練的內存消耗降低了27%。這些突破確保了 TradePilot 在處理複雜外貿單據和長文本信息時，兼具高效與穩定。」

在中國市場成功落地後，TradePilot 正加速全球部署，並針對各地監管要求進行在地化調整。2025 年 10 月，XTransfer 推出 TradePilot 2.0，在多模態數據處理與向量化檢索方面取得突破，可更準確地分析交易並識別、處理貿易相關單證，大幅提升客戶身份驗證與訂單管理效率。

SOURCE XTransfer