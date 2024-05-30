XTrend Speed全新上线頂尖功能，助您輕鬆獲利

香港2024年5月30日 /美通社/ -- 知名的線上交易平台XTrend Speed欣然宣布推出全新「跟單交易」功能，顛覆傳統交易模式，為廣大用戶帶來革命性的交易體驗。透過此項頂尖功能，普通交易者可以輕鬆複製交易牛人（即主力交易者）的操作，跟随他們的專業知識和策略進行交易，從而提升獲利潛能。同時，交易牛人每成功帶領一位跟單者獲利，更可享高达30%的佣金獎勵！

升級版跟單交易功能提供了無縫的體驗，使跟單者能夠輕鬆地實時跟隨牛人的交易。每當跟單者複製其交易單取得盈利後，牛人可以獲得佣金，這激勵了技藝嫻熟的交易者分享他們的知識和專業知識，從他們成功的交易中獲得經濟上的收益，同時也將進一步促進交易牛人和跟单者之間的合作和共贏。

另一個亮點是，跟單者可以輕鬆地複製交易牛人的訂單，即使沒有交易經驗，也能獲得盈利。這一被動收入的機會將讓更多人參與到交易市場中來，享受到交易帶來的收益。尤其對於那些沒有足夠時間或精力盯盤的交易者來說，跟單交易功能提供了一種簡單而有效的方式來獲得被動收入。跟單者只需設定好跟單條件，系統將自動複製牛人的交易，無需長時間監視市場，便可輕鬆參與交易並享受收益。

「我們很高興推出這一升級版跟單交易功能，這是我們致力於實現金融市場普及化的一個重要里程碑，」XTrend Speed的CEO表示。「通過搭建資深專業人士和新手交易者之間的橋樑，我們旨在為用戶提供成功交易所需的工具和資源。」

除了佣金結構外，XTrend Speed確保了所有用戶的安全透明的交易環境。平台實施了嚴格的措施，以維護其完整性，保護參與跟單交易的交易者的利益。

升級版跟單交易功能的推出再次肯定了XTrend Speed在網上交易行業中的地位，旨在推動創新，賦予全球交易者更大的權力。

關於XTrend Speed

XTrend Speed是一家領先的網上交易平台，致力於為全球用戶提供創新解決方案和優質的交易體驗。以可及性、透明度和尖端技術為核心，XTrend Speed賦予各級交易者把握動態金融市場的機會。

SOURCE XTrend Speed