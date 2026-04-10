對話全球交易贏家：XTrend Speed《Winner's Hour》上線

香港2026年4月10日 /美通社/ -- 4月10日，XTrend Speed 官方深度訪談欄目 《Winner's Hour》（贏家時刻） 將正式登陸App 及官方頻道！

欄目採用1v1視頻對話的呈現模式，邀請了平台內表現優秀、想法獨特的盈利用戶，來挖掘真實交易背後的邏輯，為你解開他們的盈利密碼。

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每期視頻，我們都為你精準拆解不同風格的贏家策略，內容直擊可落地的實操方案，幫你搭建自己的交易體系。

找到你的對標交易流派，無論你是看盤看資訊的靈感派、追求T+0極速周轉的短線黨，還是每日制定計劃的執行者，你可以探索適合自己的交易節奏。

拆解實戰交易指標，剖析如何將 RSI、MACD、均線等技術面與非農、CPI 等基本面有機結合，助你精準捕捉黃金、原油或標普 500 的大行情 。

穩住交易心態，揭秘牛人設定大額交易時的心理止損位，以及面對連續虧損時如何通過「強制休息標準」利用規則鎖定風險，保住本金。

學會核心復盤邏輯，帶你圍觀牛人收盤後究竟在復盤哪些關鍵維度，是看單純的勝率、盈虧比，還是捕捉難以察覺的交易節奏。

他們將毫無保留地與你分享，在每次行情反轉的生死時刻！

你會獲得什麼？開啟你的盈利第一步！

《Winner's Hour》是一次經驗的分享，也是告訴你自己「我也可以」。如果你是新手，與其在虧損中交學費，不如看牛人如何避坑。如果你也在交易中，那這是對標牛人、優化交易節奏的最好時機！

立即觀看，鎖定勝局！

《Winner's Hour》將於4月10日在 XTrend Speed 社區及官方社交媒體同步上線！

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風險提示：《Winner's Hour》內容僅作經驗分享，不構成投資建議。

SOURCE XTrend Speed