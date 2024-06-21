XTrend Speed榮獲全球最佳跟單交易經紀商大獎

香港2024年6月21日 /美通社/ -- XTrend Speed作為領先的線上交易平台，欣然宣布在UF AWARDS中榮獲全球最佳跟單交易經紀商大獎。此獎項彰顯了XTrend Speed致力於為全球客戶提供尖端交易解決方案和卓越服務的承諾。

這一獎項緊隨XTrend Speed升級其跟單交易功能之後。全新的升級功能旨在為用戶提供更直觀和高效的交易體驗，使各級別的交易者能夠輕鬆複製頂尖交易者的策略。

升級後的跟單交易功能提供了無縫的體驗，使跟單交易者能夠實時輕鬆跟隨主交易者的交易操作。每當跟單交易者通過複製交易訂單獲利時，主交易者也能獲得佣金。這激勵了技術高超的交易者分享他們的知識和專業技能，通過成功的交易賺取回報，同時促進了主交易者與跟單交易者之間的合作和雙贏局面。

另一個亮點是，跟單交易者即使沒有任何交易經驗也能輕鬆複製主交易者的訂單並獲利。這種被動收入機會將吸引更多人進入交易市場，讓他們享受交易的好處。尤其是對於那些沒有足夠時間監控市場的交易者，跟單交易功能提供了一種簡單而有效的方式來產生被動收入。

XTrend Speed的跟單交易功能讓用戶能夠通過利用資深交易者的專業知識來多樣化其投資組合。通過跟隨和複製成功交易者的操作，用戶可以潛在地達成更好的交易成果，同時獲得寶貴的有效交易策略見解。

此次獲獎再次肯定了XTrend Speed在網上交易行業中的地位，旨在推動創新，賦予全球交易者更大的權力。XTrend Speed邀請來自世界各地的交易者體驗其獲獎的跟單交易功能，隨著平台持續創新和擴展其產品，XTrend Speed將繼續致力於提供頂級的交易解決方案和卓越的客戶服務。

關於XTrend Speed

XTrend Speed是一家領先的線上交易平台，提供包括外匯、商品、指數和股票在內的各類金融工具。專注於創新、用戶體驗和客戶滿意度，XTrend Speed助力交易者在全球金融市場上取得成功。

SOURCE XTrend Speed