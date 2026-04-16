YY Group Holding (NASDAQ: YYGH)重新符合納斯達克最低買入價要求

新加坡2026年4月16日 /美通社/ -- YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)（以下簡稱「YY Group」或「公司」）今日宣佈，已於2026年4月15日收到納斯達克股票市場有限責任公司（以下簡稱「納斯達克」）上市資格部門的書面通知（「合規通知」），確認公司已重新符合納斯達克上市規則第5550(a)(2)條的規定。該事項現已了結。

如先前所披露，公司於2025年10月21日收到納斯達克的缺陷通知，指出其A類普通股的收盤買入價已連續30個交易日低於每股1.00美元。為重新符合相關規定，公司對其A類普通股實施了50股並1股的反向股票分割，該分割於2026年3月23日生效。合規通知確認，自2026年3月23日至2026年4月14日，公司A類普通股的收盤買入價已連續16個交易日達到或超過每股1.00美元，缺陷由此得到解決。

YY Group首席執行官Mike Fu表示：「我們很高興能重新符合納斯達克的合規要求，並為此事畫上句號。我們仍致力於為股東創造長期價值，並期待在我們繼續執行戰略優先事項時，及時向他們通報最新進展。」

公司的A類普通股將繼續在納斯達克資本市場掛牌交易，股票代碼為「YYGH」。

關於YY Group Holding Limited

YY Group Holding Limited（Nasdaq: YYGH）是一家總部位於新加坡的技術賦能平台，在亞洲及其他地區提供靈活、可擴展的用工解決方案與綜合設施管理服務。集團旗下擁有兩大核心業務板塊：按需用工服務與綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療健康等多個行業提供靈活可靠的支持。

YY Group依托專有的數字平台和物聯網（IoT）驅動系統，助力客戶滿足波動的勞動力需求並維持高效的運營環境。除了在新加坡和馬來西亞的核心業務外，集團在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲和中東地區的業務版圖也在不斷擴大。

YY Group在納斯達克資本市場上市，致力於為客戶和股東提供卓越服務、推動運營創新以及創造長期價值。

如需瞭解該公司更多信息，請訪問：https://yygroupholding.com/。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述，相關陳述依據1995年《美國私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出。所有非歷史事實的陳述，包括YY Group Holding Limited的信念與預期相關內容，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述存在固有風險與不確定性，諸多因素可能導致實際結果與陳述中的內容存在重大差異，這些因素包括但不限於：（i）公司業務所在的東南亞、香港及其他市場的酒店和勞動力市場增長；（ii）資本與信貸市場波動；（iii）本地及全球經濟狀況；（iv）集團擬定的增長戰略；（v）政府審批與監管政策；以及（vi）集團未來的業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可通過特定詞語或短語來識別，例如：「可能」、「將要」、「期望」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」或其他類似表達。本新聞稿提供的所有信息均截至發佈之日，除適用法律要求外，YY Group Holding Limited不承擔任何更新此類信息的義務。

投資者聯繫人

Jason Phua Zhi Yong，首席財務官

YY Group

電郵：[email protected]

SOURCE YY Group Holding Limited