YY Group（Nasdaq: YYGH）在酒店客戶和內部運營業務中推出OpenClaw智能體AI

公司的OpenClaw部署旨在提高班次完成率，同時減少客戶人力資源和運營團隊以及YY Group內部客戶管理、運營和執行部門的協調工作量。OpenClaw在公司的YY Circle平台以及酒店團隊日常使用的應用（包括WhatsApp和Telegram）上運行，主動監控空缺班次、班次填補率缺口以及員工可靠性信號，然後自主觸發後台工作流，使酒店運營方能夠減少在手動班次發佈和填補率緊急事務上的時間投入，將更多精力投入到賓客體驗上。在內部，OpenClaw旨在簡化客戶管理協調，在公司擴大酒店客戶群的過程中提升效率。內部部署也旨在更廣泛地面向客戶推出之前，對工作流進行驗證。

YY Group首席執行官Mike Fu表示：「我們的酒店客戶告訴我們，影響生產力的最大障礙並非數據的缺失，而是對分散在消息群組、電子錶格和互不關聯的門戶網站中的數據採取行動所花費的時間。OpenClaw通過將我們的AI原生平台帶到現有的運營團隊工作環境中，並全面自動化工作流程，從而彌合了這一差距，將YY Circle從勞動力解決方案轉變為酒店人力資源與運營團隊的運營合作夥伴。在內部，早期成果令人鼓舞，隨著我們在東南亞及其他地區持續擴展業務，我們預計OpenClaw將推動利潤率增長。」

Arros AI首席執行官兼聯合創始人Kevin Gao稱：「我們部署的OpenClaw不僅僅是一個AI智能體，它代表了YY Group及其酒店客戶的一次全面基礎設施升級。通過在應用中識別需求和員工可靠性信號，並在需要時自主採取行動，OpenClaw有望顯著改善班次填補率、員工到崗率及運營協調時間占比，從而為YY Group帶來運營槓桿效應，並為客戶帶來可量化的運營收益。」

截至本新聞稿發佈之日，已有兩個面向客戶的工作流投入使用：

基於聊天的班次創建： 酒店人力資源與運營主管可通過消息應用創建班次請求， OpenClaw則自動將班次發佈到YY Circle並返回人數確認。

自動化員工溝通： OpenClaw向被標記為可能缺勤的員工主動發送消息，並將未回復的情況及時上報給YY Group運營團隊，以便採取行動安排替換人員。

另外三個面向客戶的工作流計劃於2026年下半年上線：向酒店運營渠道主動推送班次填補率預警、通過自然語言查詢人才庫，以及通過消息應用收集班次後評分。面向YY Group酒店客戶群的更廣泛推廣工作將同步分階段進行。

OpenClaw目前在公司新加坡業務的YY Group托管雲基礎設施上運行，採用基於角色的權限範圍設定，並對任何產生財務義務或修改員工記錄的操作設置明確的人工審批關卡。該系統採用 Claude（Anthropic）作為底層大語言模型進行構建，與Arros AI的底層技術棧保持一致。

公司將適時匯報更多產品進展及產品部署帶來的運營成果。

關於YY Group Holding Limited

YY Group Holding Limited（Nasdaq: YYGH）是一家AI原生勞動力管理平台與綜合設施管理（IFM）服務提供商，總部位於新加坡，業務遍及亞洲及全球其他地區。公司的智能勞動力解決方案平台YY Circle幫助酒店、餐飲、零售及其他服務行業的客戶預測、規劃和優化勞動力部署。在YY Group的IFM業務中，其24IFM軟件平台和全面的IFM子公司組合為酒店、交通、銀行、零售及綜合設施等領域的客戶提供支持。

隨著這兩條業務線的規模化發展，公司正系統地融入AI和自動化能力，從智能決策支持逐步邁向日益自主化的勞動力管理，以提升服務質量、降低部署成本並推動長期利潤率增長。YY Group在納斯達克資本市場上市，致力於基礎設施創新、可衡量的客戶成果以及長期價值創造。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述，相關陳述依據1995年《美國私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出。所有非歷史事實的陳述，包括YY Group Holding Limited的信念與預期相關內容，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述存在固有風險與不確定性，諸多因素可能導致實際結果與陳述中的內容存在重大差異，這些因素包括但不限於：（i）公司業務所在的東南亞、香港及其他市場的酒店市場增長；（ii）資本與信貸市場波動；（iii）本地及全球經濟狀況；（iv）公司擬定的增長戰略；（v）政府審批與監管政策；（vi）公司通過戰略合作等方式成功開發、部署和商業化AI產品與功能的能力；（vii）公司未來的業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可通過特定詞語或短語來識別，例如：「可能」、「將要」、「期望」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」或其他類似表達。本新聞稿提供的所有信息均截至發佈之日，除適用法律要求外，YY Group Holding Limited不承擔任何更新此類信息的義務。

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