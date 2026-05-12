YY Group (NASDAQ: YYGH)發佈戰略更新：AI原生平台迭代升級 首款AI產品前瞻亮相

依托覆蓋12個國家和地區的現有酒店勞動力運營體系，打造四大模塊AI框架

推出首款面向酒店服務業的AI驅動產品Yolara

重申2026財年營收指引為1.03億至1.10億美元

新加坡2026年5月12日 /美通社/ -- 全球領先的按需勞動力解決方案及綜合設施管理(IFM)服務商YY Group Holding Limited（NASDAQ: YYGH，以下簡稱「YY Group」 或「公司」）5月11日發佈戰略更新，宣佈從亞洲大型酒店業勞動力服務商向全球酒店及服務業AI原生勞動力管理平台轉型。

從勞動力服務商邁向智能基礎設施

憑借逾16年酒店及設施管理經驗，YY Group已建成亞洲規模領先的酒店業專屬勞動力運營網絡，每年通過旗下YY Circle應用，在新加坡、中國香港、馬來西亞、泰國及全球更多市場，為酒店、商業地產及服務場景輸送數萬名勞動力。

這一運營根基——深厚的客戶合作關係、規模化人員配置基礎設施，以及已嵌入12個國家和地區日常勞動力運營的專有數字平台，正成為公司下一階段增長的起點：公司將在勞動力解決方案與綜合設施管理業務中，開發並系統性整合AI工具。

目前，YY Group已在YY Circle內部部署第一代AI功能，涵蓋數字化勞動力自動核驗、AI驅動客服、智能考勤保障等。上述初步應用驗證了公司的核心判斷：AI可規模化顯著提升酒店業勞動力管理運營效率。下一階段，公司已與NVIDIA初創加速計劃成員Arros AI達成戰略合作，並聘任Arros AI聯合創始人兼首席技術官Kai Yang擔任首席AI科學家，助力公司從提升內部效率的運營型AI，轉向創造新增收入、深化客戶參與度的產品型AI。

行業挑戰

全球酒店業正遭遇傳統用工模式無法破解的結構性勞動力危機。酒店、商業地產及服務場景的用工短缺已非週期性現象，而是勞動者擇業、入職與離職行為發生永久性轉變的結果。與此同時，酒店運營商與設施管理者還面臨最低工資上調、員工流失率高企、各地監管規則日趨複雜，以及需以精簡團隊維持服務質量等多重壓力。

人工招聘、電話篩選、紙質排班等傳統模式已難以適應當前行業環境。能規模化解決酒店業用工難題的企業，必將依托智能基礎設施，而非單純增加人力。YY Group憑借16年運營經驗、覆蓋12個國家和地區的平台布局，以及如今專為酒店業勞動力管理打造的AI基礎設施路線圖，已佔據先發優勢。

YY Group的AI基礎設施戰略

YY Group圍繞勞動力全生命週期打造四大AI功能模塊，從當前的智能決策支持逐步邁向長期目標——智能體AI，即系統無需人工干預，即可端到端自主完成勞動力管理任務。

人才智能——AI驅動的候選人挖掘、篩選、排序與匹配。這是公司最成熟、率先落地的AI能力，由Arros AI提供技術支持。該模塊首款產品Yolara，將YY Circle的服務範圍從藍領零工拓展至酒店業白領招聘，助力酒店客戶通過現有一線用工平台，招募收益經理、銷售總監、運營負責人等管理崗人才。

流程智能——AI優化的勞動力配置、班次排班與實時需求匹配。依托入住率數據、季節規律、歷史使用率等預測分析用工需求，旨在減少空崗、降低配置成本、提升勞動力響應效率。

數據智能——分析與報表層，為酒店運營商提供勞動力績效洞察、人力成本對標、預測式勞動力規劃等。該模塊產品將推動YY Circle從用工工具升級為深度嵌入酒店人力規劃與管理的決策基礎設施。

智能體與機器人自動化——自動化是公司長期佈局模塊，旨在推動平台智能層從決策支持延伸至自主執行。該模塊正研發智能體AI產品，可通過員工與酒店管理者常用的通訊渠道，自主完成補崗、合規核查、員工溝通等勞動力管理任務。除軟件外，該模塊還涵蓋酒店場景物理自動化能力，包括公司已在東南亞與擎朗智能、在美國內華達州拉斯維加斯與本地機器人公司合作開展的酒店及安保機器人測評試點項目。

上述模塊及產品處於不同研發階段，待具備可驗證產品成熟度與可量化客戶成效後，將逐一公佈。

首款AI產品：酒店業AI原生勞動力解決方案Yolara

公司首款AI產品Yolara目前正處於研發階段，預計將於2026年第三季度上線。作為AI原生平台擴展功能，Yolara可實現YY Circle酒店業用工場景全覆蓋——在單一集成系統內，同時提供藍領勞動力配置與白領管理崗招聘。

藍領勞動力配置將依托YY Circle現有技術，疊加AI驅動的排班、匹配與考勤保障實現功能升級；白領招聘服務則整合Arros AI招聘智能技術，針對招聘週期長、人力投入大、錯聘成本高的管理崗，提供AI候選人篩選、排序與匹配服務。

該核心技術由Arros AI聯合創始人兼首席技術官Kai Yang研發，在此前應用中可降低約80%的招聘工作量。Yang先生擁有哈佛大學統計學碩士學位和多倫多大學數學與統計學學士學位，曾在全球頂尖AI研究機構從事深度學習與自然語言處理研究；創立Arros AI前，曾創辦並成功退出Moyin Tech Inc.，該公司為Y Combinator中國孵化企業。

對YY Group現有酒店客戶而言，Yolara可讓依托YY Circle完成藍領用工的運營商，通過同一平台管理與招募管理崗人才。這種一體化模式將基於公司現有客戶群開闢新增收入來源，同時提升平台使用粘性，提高客戶轉換成本，強化客戶長期留存。

管理層評論

YY Group首席執行官Mike Fu表示：「打造YY Circle之初，我們便明確了核心認知：酒店業需要比傳統用工更高效、智能、可靠的勞動力解決方案。這一理念推動我們從新加坡單一市場，拓展至12個國家和地區，服務全球多家知名酒店品牌。如今，我們將邁出關鍵一步——從勞動力解決方案提供商轉型為全球酒店及服務業AI原生基礎設施平台。」

「客戶已依賴YY Circle每日為物業配置人力。借助Yolara，這些客戶可通過同一平台招募與評估管理崗人才，其背後的AI技術已驗證可降低約80%的招聘工作量。這是基於現有客戶關係打造的全新收入來源，也是我們計劃推向市場的首項AI能力。」

「聘請Kai Yang擔任首席AI科學家，並與Arros AI達成技術合作，為我們規模化落地這一願景築牢技術根基。酒店業用工難題是結構性、全球性的。能以AI基礎設施而非單純增加人力，實現端到端自主管理勞動力運營的企業，將定義行業賽道。這正是我們正在打造的核心能力。」

YY Group首席財務官Jason Phua補充道：「我們對AI平台的投資遵循審慎的財務框架，AI相關項目由運營現金流與現有資源提供支持。2025財年，公司實現營收5720萬美元，同比增長39.3%；我們重申2026財年營收指引為1.03億至1.10億美元，預計將實現非國際財務報告準則(IFRS)盈利。同時，隨著業務規模擴張，公司商業模式中的運營槓桿將持續推動利潤率提升。這項AI戰略將強化公司增長軌跡，不會改變盈利路徑。」

Yolara首批落地後，公司將詳細公佈產品採用情況，包括客戶使用數據與運營成效指標；後續AI模塊上線、產品研發里程碑，以及AI能力在綜合設施管理業務的整合進展，待具備可驗證產品成熟度與可量化客戶成效後，將逐一對外披露。

關於YY Group Holding

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)是AI原生勞動力管理平台與綜合設施管理(IFM)服務商，總部位於新加坡，業務覆蓋亞洲及全球多地。其智能勞動力解決方案系統YY Circle，可幫助酒店、餐飲、零售等服務行業客戶預判、規劃和優化人力配置。綜合設施管理業務則依托其24IFM軟件平台與綜合設施管理子公司矩陣，服務酒店、交通、銀行、零售、綜合設施等行業客戶。

隨著兩大業務板塊擴張，公司系統性嵌入AI與自動化能力，從智能決策支持逐步邁向更高程度的自主勞動力管理，以提升服務質量、降低配置成本、推動長期利潤率增長。公司在納斯達克資本市場上市，致力於基礎設施創新、可量化客戶價值與長期價值創造。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述，相關陳述依據1995年《美國私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出。所有非歷史事實的陳述，包括YY Group Holding Limited的信念與預期相關內容，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述存在固有風險與不確定性，諸多因素可能導致實際結果與陳述中的內容存在重大差異，這些因素包括但不限於：（i）東南亞、中國香港及公司業務所在其他市場的酒店業市場增長情況；（ii）資本與信貸市場波動；（iii）本地及全球經濟狀況；（iv）集團擬定的增長戰略；（v）政府審批與監管政策；（vi）公司能否通過戰略合作成功研發、落地並商業化AI驅動產品與能力；以及（vii）公司未來業務發展、運營業績及財務狀況。通常情況下，前瞻性陳述可通過「可能」、「將要」、「期望」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」等術語或其他類似表達識別。本新聞稿提供的所有信息均截至發佈之日，除適用法律要求外，YY Group Holding Limited不承擔任何更新此等信息的義務。

投資者聯繫人

Jason Zhi Yong Phua，首席財務官

YY Group

電郵：[email protected]

SOURCE YY Group Holding Limited