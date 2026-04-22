YY Group (NASDAQ: YYGH)推出可規模化AI訓練數據戰略 賦能下一代機器人與人工智能技術

依托覆蓋12個國家、50萬用戶的勞動力網絡，生成結構化真實場景AI訓練數據集

開拓高附加值數據驅動營收機遇，攜手全球科技合作夥伴共創價值

新加坡2026年4月22日 /美通社/ -- 全球領先的按需勞動力解決方案與綜合設施管理(IFM)服務商YY Group Holding Limited（Nasdaq: YYGH，以下簡稱「YY Group」 或「公司」）今天宣佈推出AI訓練數據平台，實現科技生態戰略升級。該可規模化解決方案旨在為機器人及人工智能(AI)應用生成高質量、真實場景人類行為數據，直擊AI研發核心瓶頸,即缺少訓練自主物理執行系統所需的結構化人類行為數據的難題。

作為初步落地舉措，公司將在馬來西亞柔佛州設立專屬訓練與數據採集中心，聚焦服務場景下真實人類工作流程的結構化採集。該項目旨在將運營任務轉化為高精度數據集，用於訓練AI模型與人形機器人系統，推動真實場景落地應用。

該平台將依托YY Circle應用運行，助力YY Group將其覆蓋12個國家、超50萬用戶的網絡轉化為結構化數據採集人力池。通過專屬「數據採集」班次，公司將借助現有全球運營體系，高效生成大規模數據集。

YY Group Holding Limited首席執行官Mike Fu表示：「本次戰略佈局標誌著YY Group平台能力正從勞動力服務向AI數據基礎設施層面躍升。依托全球網絡，我們具備獨特優勢，能夠生成AI系統在物理空間高效運行所需的真實人類行為數據。此次升級讓YY Group與全球科技巨頭正在研發的下一代智能系統保持同頻。」

該AI訓練數據平台預計將推動YY Group的業務能力向高附加值、科技驅動型解決方案延展，助力公司成為全球機器人與AI系統研發企業具備規模化落地能力的數據基礎設施合作夥伴。

關於YY Group Holding Limited

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)是一家總部位於新加坡的技術賦能平台，在亞洲及其他地區提供靈活、可擴展的用工解決方案與綜合設施管理服務。集團旗下擁有兩大核心業務板塊：按需用工服務與綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療健康等多個行業提供靈活可靠的支持。

YY Group依托專有的數字平台和物聯網(IoT)驅動系統，助力客戶滿足波動的勞動力需求並維持高效的運營環境。除了在新加坡和馬來西亞的核心業務外，集團在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲和中東地區的業務版圖也在不斷擴大。

YY Group在納斯達克資本市場上市，致力於為客戶和股東提供卓越服務、推動運營創新以及創造長期價值。

如需瞭解該公司更多信息，請訪問：https://yygroupholding.com/。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述，相關陳述依據1995年《美國私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出。所有非歷史事實的陳述，包括YY Group Holding Limited的信念與預期相關內容，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述存在固有風險與不確定性，諸多因素可能導致實際結果與陳述中的內容存在重大差異，這些因素包括但不限於：（i）公司運營所在的東南亞、中國香港及其他市場的酒店服務與人力資源市場增長情況；（ii）資本與信貸市場波動；（iii）本地及全球經濟狀況；（iv）公司擬定的增長戰略；（v）政府審批與監管政策；（vi）公司未來業務發展、經營業績和財務狀況；（vii）公司能否成功開發、部署AI訓練數據服務及相關基礎設施並實現商業化；（viii）馬來西亞柔佛州規劃中的訓練設施完工及投入運營情況；（ix）公司能否以有利條款達成AI訓練數據服務商業協議，或能否達成相關協議；（x）真實場景AI訓練數據的市場需求可能不及預期；以及（xi）公司能否開發或獲取採集AI級訓練數據所需的專用技術與設備。通常情況下，前瞻性陳述可通過「可能」、「將要」、「期望」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」等術語或其他類似表達識別。本新聞稿提供的所有信息均截至發佈之日，除適用法律要求外，YY Group Holding Limited不承擔任何更新此等信息的義務。

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Jason Phua Zhi Yong

首席財務官

YY Group

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SOURCE YY Group Holding Limited