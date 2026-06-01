Z-COM 於 Computex 2026 正式發表 NEW Platform

新聞提供者智捷科技
01 6月, 2026, 20:40 CST
整合網路控制、AI 運維與能源管理的 Edge-Native 基礎設施平台
單一架構。本地運算。AI 驅動。
隨著 AI 工作負載向邊緣端遷移，企業基礎設施架構必須演進為可本地運算、AI 輔助運維的 operational layer。
台北2026年6月1日 /美通社/ -- 智捷科技（Z-COM）今日宣佈，將於 Computex 2026 開展首日（6 月 2 日，台北南港展覽館，攤位 K0327a）正式發表 NEW——一套 edge-native 基礎設施平台，以統一運維架構整合網路運維、無線接入及能源管理，本地端運算。
NEW：Edge-Native 基礎設施平台
NEW（Network Extension with Wire and Wireless）以統一運維架構整合網路控制、無線接入、AI 賦能服務及能源管理，完全本地端運算。
單一架構。本地運算。AI 驅動。
六大模組按需授權：
- Cronus WLAN Controller 集中式 AP 管理與認證
- Wireless Visualization AI 輔助 RF 可視化與異常偵測
- Precision Location Wi-Fi 7 精準室內定位（進階）
- EMS Energy Management AI 驅動能源分析與營運優化（進階）
- Security AI 資安生態整合（進階）
- Witty — Agentic AI 運維助手 持續監控全場域、偵測異常並啟動修復流程，具人工審核機制
AS710 Wi-Fi 7 AP（2025 玉山獎）已整合，Wi-Fi 7/6/5 相容，AI 服務本地端運算。
管理層引言
「連網已是基礎，不再是差異化。NEW Platform 讓企業整合網路、AI 與能源管理於本地端，不被雲端綁架——這是智捷科技對 edge-native 時代的承諾。」
—— 吳佳芳 智捷科技股份有限公司 總經理
關於智捷科技
智捷科技成立於 1995 年，上市於台灣興櫃市場，解決方案部署於歐洲與亞洲，服務逾 5 億用戶。2026 年推出 NEW edge-native 基礎設施平台，標誌著智捷科技全面邁向軟硬整合的基礎設施平台廠商。
展覽資訊
誠摯邀請 IT 決策者、系統整合商及合作夥伴蒞臨攤位 K0327a（2026 年 6 月 2–5 日，台北南港展覽館），體驗 NEW Platform 並洽詢 Pioneer 合作夥伴方案。
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SOURCE 智捷科技
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