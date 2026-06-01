Z-COM 於 Computex 2026 正式發表 NEW Platform

NEW（Network Extension with Wire and Wireless）以統一運維架構整合網路控制、無線接入、AI 賦能服務及能源管理，完全本地端運算。

單一架構。本地運算。AI 驅動。

六大模組按需授權：

Cronus WLAN Controller 集中式 AP 管理與認證

集中式 AP 管理與認證 Wireless Visualization AI 輔助 RF 可視化與異常偵測

AI 輔助 RF 可視化與異常偵測 Precision Location Wi-Fi 7 精準室內定位（進階）

Wi-Fi 7 精準室內定位（進階） EMS Energy Management AI 驅動能源分析與營運優化（進階）

AI 驅動能源分析與營運優化（進階） Security AI 資安生態整合（進階）

AI 資安生態整合（進階） Witty — Agentic AI 運維助手 持續監控全場域、偵測異常並啟動修復流程，具人工審核機制

AS710 Wi-Fi 7 AP（2025 玉山獎）已整合，Wi-Fi 7/6/5 相容，AI 服務本地端運算。

管理層引言

「連網已是基礎，不再是差異化。NEW Platform 讓企業整合網路、AI 與能源管理於本地端，不被雲端綁架——這是智捷科技對 edge-native 時代的承諾。」

—— 吳佳芳 智捷科技股份有限公司 總經理

關於智捷科技

智捷科技成立於 1995 年，上市於台灣興櫃市場，解決方案部署於歐洲與亞洲，服務逾 5 億用戶。2026 年推出 NEW edge-native 基礎設施平台，標誌著智捷科技全面邁向軟硬整合的基礎設施平台廠商。

展覽資訊

誠摯邀請 IT 決策者、系統整合商及合作夥伴蒞臨攤位 K0327a（2026 年 6 月 2–5 日，台北南港展覽館），體驗 NEW Platform 並洽詢 Pioneer 合作夥伴方案。

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SOURCE 智捷科技