ZA Tech完成3500萬美元A輪融資 殷拓為主要投資者

除了成功融資，Peak3還推出全新形象，將品牌由過往的ZA Tech 蛻變成 Peak3。這不僅是形象上的改變，更是品牌業務的里程碑︰

經 Peak3 系統簽發的保單已超過10億份— 包括向北美客戶和在非洲簽發的第一批保單；

系統簽發的保單已超過10億份— 包括向北美客戶和在非洲簽發的第一批保單； 在歐洲推出首個多國、多租戶的核心現代化項目；

推出整合的客戶數據和大數據平台，以擴展「分析及AI」功能；

以及在歐洲建立第一個技術中心

Peak3 集團首席執行官兼聯合創始人Bill Song表示：「我們已經從亞洲的嵌入式保險先驅，發展成為全球的保險業「端到端」技術合作夥 伴，有助保險公司於雲端、數據和AI轉型的範疇上，發揮頂峰效能。我們的新品牌象徵著三大巔峰：攀登創新的高峰、突破性能極限，以及成為至可信賴的合作伙伴。」

Bill Song還強調了增長機會：「在7萬億美元的全球保險業中，有令人難以置信的科技投資積壓 (tech investment backlog)」。持續數碼化和AI的普及，令保險公司在未來十年內需要進行結構性投資，令其核心系統現代化。我們具有獨特的優勢，可以透過提供技術核心基礎和創新用例來抓住這一機遇。」

為加速企業增長，Peak3進行A輪融資，更成功迎來兩家新投資者：殷拓 和 Alpha JWC Ventures。前者是在歐洲擁有深厚傳統的全球主要技術投資者，後者是東南亞領先的風險投資公司。透過融資，Peak3將深化其分析和AI能力，以提供智能核心保險解決方案，發展其歐洲、中東和非洲業務，並建立新的系統整合商合作。Peak3的目標是今年實現年度經常性收入（ARR）兩位數增長，並在未來幾個季度實現現金流盈虧平衡。

殷拓合夥人Clara Ho表示：「Peak3還證明了其在亞太地區和歐洲、中東和非洲地區提供嶄新數字保險計劃和複雜的跨國核心現代化項目的能力。作為主要投資者，殷拓致力於透過我們的環球網絡，賦能Peak3加速進入市場。」

摩根大通擔任Peak3本次A輪融資的獨家財務顧問。

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有關Alpha JWC Ventures的更多信息，請訪問www.alphajwc.com。

SOURCE Peak3