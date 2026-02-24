MSIG Asia 攜手Peak3為戰略平台合作夥伴，推進數字化戰略

作為Peak3旗下的智能保險核心系統，Graphene在支持海量業務處理及多元化分銷模式方面擁有經過市場驗證的卓越表現。該系統專為快速產品配置、跨區域統一落地及規模化運營效率而設計。該項技術為MSIG開闢了新路徑，使其能夠在數字體驗構建的前沿陣地服務合作夥伴，與各類平台建立共生共贏關係，借助預先集成的分銷網絡加快產品上市，同時共同創造持續復利的商業價值。

依托Peak3以數字與人工智能為先導的保險技術，MSIG能夠提供符合按需、場景化客戶需求的解決方案。此舉將保障模式從「通用型產品」向貼合實際需求的場景化保障轉型。通過模塊化保障與無縫分銷，MSIG正持續從產品提供商向平台型風險合作夥伴轉型，打造兼具可擴展性與盈利能力的業務模式，為新興數字經濟體中的普惠保險提供支持。

對客戶而言，這意味著保障能夠自然而然地融入日常生活——在他們熟悉的交易場景中，及時獲得貼合需求的保障，從而打造更值得信賴、無縫銜接的體驗。

MSIG Asia首席執行官Clemens Philippi表示：

「此項投資與我們『MSIG Asia 2029增長願景』直接關聯，並為其提供有力支撐。我們正憑借合適的人才與合作夥伴關係，全力支持自身數字化能力建設，以贏得市場競爭；與此同時，依托我們在東南亞無可比擬的業務佈局，以及彌合保障缺口的堅定承諾，持續深化影響力。此次合作將鞏固我們的發展根基，並進一步拓展我們在區域內核心商業生態體系中的業務版圖。」

MSIG Asia首席數字與消費官Adrian Hill稱：

「我們通過構建平台、消費者與保險公司三方協同共進的共生型合作關係，已將MSIG打造為亞洲數字保險領域的領導企業。與Peak3攜手，我們實現了規模與速度的全新突破——這將使我們能夠服務更多合作夥伴，並在亞洲各大數字生態系統中，將智能納米保險與按需保障真正落地實現。」

Peak3集團首席執行官Bill Song指出：

「我們很榮幸能與正在亞洲積極拓展業務的MSIG達成合作，將我們智能互聯的保險核心系統Graphene與MSIG深厚的區域佈局深度融合。此次合作旨在推進我們共同的目標——加速跨國業務增長，賦能新型合作模式，並大規模提供標準統一、高品質的保險體驗。」

通過與Peak3合作拓展生態連接，將智能能力根植於基礎設施底層，MSIG持續為新一代保險基礎設施樹立標桿，助力合作夥伴加速發展，同時為亞洲數字生態系統中的客戶提供更有溫度的保障。

關於MSIG Asia

MSIG是亞洲領先的綜合保險公司，同時也MS&AD保險集團控股有限公司的成員和Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd.旗下全資子公司，擁有A+穩定的強勁信用評級。集團在全球48個國家和地區擁有超過40,000名員工，按總收入計算位居全球頂級非壽險保險集團之列。在亞太地區，MSIG業務廣泛覆蓋東南亞及多個關鍵市場，包括澳大利亞、新西蘭、香港、中國大陸、韓國、印度和台灣地區。按毛承保保費計算，MSIG是東南亞地區排名第一的非壽險保險提供商。MSIG的網絡還包括總部位於新加坡的MS First Capital以及MS Amlin在亞太區的業務。MS First Capital專注於企業險、遠洋船舶險及非常規風險，MS Amlin 則在財產與意外傷害險、海事與航空險以及再保險領域提供專業保險解決方案。

www.msig-asia.com

關於Peak3

Peak3是全球領先的保險數字化及 AI 軟件解決方案供應商。公司專注於雲原生核心與編排平台，以及創新的數據與AI應用，賦能壽險、健康險及財產與意外傷害險領域的保險公司、MGA及中介機構，加速業務增長、提升客戶體驗並優化運營效率。Peak3總部位於新加坡，業務覆蓋歐洲、中東與非洲及亞太地區20多個國家，為50多家客戶提供服務。

www.peak3.com

