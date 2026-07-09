/稿件更正 -- Zetrix/

此次合作備忘錄由三方共同簽署，包括 Zetrix Philippines Inc.、My Blockchain Infrastructure Sdn. Bhd.（由 Zetrix AI 與馬來西亞國家研究與發展機構 MIMOS Berhad 合資成立），以及菲律賓信息和通信技術部（Department of Information and Communications Technology of the Philippines，簡稱 「DICT Philippines」）。三方將展開合作，並以 Zetrix 協議為基礎，共同建設及推動菲律賓公有區塊鏈基礎設施的實施與營運。

在當今 Agentic AI(AI智能體)經濟時代，區塊鏈技術日益被視為保障資料來源不可竄改，以及為公民與 AI 代理提供可驗證、透明交易機制的重要基礎。作為最主要可信憑證的發行者，各國政府肩負建立平台的責任，讓各類官方憑證文件得以安全、可靠且可信地大規模進行數位簽發、認證及驗證，不僅能於國內運作，更能跨境互通，高效服務個人、企業及 Agentic AI。

作為馬來西亞於 2025 年 4 月正式啟用的 MBI 國家區塊鏈核心鏈，Zetrix 現已獲菲律賓選定為其國家級區塊鏈基礎設施，用於部署由政府簽發的數字化憑證以及具有國家級重要性的應用。此外，Zetrix 同時也是中國星火.鏈網區塊鏈基礎設施與設施（Xinghuo Blockchain Infrastructure and Facility）的國際超級節點（International Supernode），進一步鞏固其在主權數位身份（Sovereign-issued Digital IDs）領域的全球領導地位，並可支援接近全球 20% 人口的身份驗證需求。

菲律賓信息和通信技術部部長亨利•阿古達（Henry R. Aguda）表示：

「這項合作的核心，是讓信任能夠跨越不同系統與國界自由流通。透過此次合作，我們將使政府簽發憑證的驗證流程更加安全、高效。更重要的是，它能減少不必要的程序障礙，讓公民無論身處何地，都能更快速、更有信心地取得各項公共服務。」

Zetrix AI 集團董事經理 TS Wong 表示：

「我們衷心感謝菲律賓政府對 Zetrix 的信任，讓我們成為引領菲律賓 Web3 革命的重要推動者。」

他補充表示：

「此次合作是實現我們願景的重要一步，希望協助區域各國建立共同且互聯互通的生態系統，透過更緊密的區域合作，共同推動經濟成長。」

自 2022 年 4 月正式推出以來，Zetrix 區塊鏈已支援多項創新實際應用，包括數位身份驗證、海關通關處理、全球投票應用以及穩定幣（Stablecoin）等。

憑藉這些成熟的實績，此次菲律賓合作初期亦將聚焦於部署同類型區塊鏈應用，包括馬來西亞與菲律賓國家數位身份的跨境互通、菲律賓政府官方憑證的簽發、驗證與認證，以及貿易便利化等應用。

菲律賓採用 Zetrix 作為其國家級區塊鏈基礎鏈，也進一步拓展 Zetrix AI 在全球人口排名第十三位國家的布局。集團已深耕菲律賓近十年，成為當地領先的數位政府服務推動者，合作夥伴包括菲律賓國稅局（Bureau of Internal Revenue）、國家調查局（National Bureau of Investigation）、證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）、菲律賓港務局（Philippine Ports Authority）及漁業與水產資源局（Bureau of Fisheries and Aquatic Resources）等重要政府機構。

關於 Zetrix AI Berhad

Zetrix AI Berhad（"Zetrix AI"，前稱 MY E.G. 服務有限公司）正引領區塊鏈技術與人工智能在東盟地區公共與私營部門的應用。Zetrix AI 總部位於馬來西亞，自 2000 年起便作為電子政務服務及相關商業解決方案的先驅。如今，Zetrix AI 已躍升為區域技術變革的先鋒，依托其第一層公共區塊鏈平台 - Zetrix，融合 Web3、人工智能與機器人技術，提供高效、智能且安全的跨境交易、數字身份互通及自動化解決方案，實現個人、企業與政府的無縫互聯。

關於 Zetrix

Zetrix 是第一層公共區塊鏈，支持智能合約的運行，並提供隱私性、安全性與可擴展性。其加密基礎設施可應用於多個行業，用於連接政府、企業與公眾，接入全球區塊鏈經濟體系。Zetrix 由 Zetrix AI Berhad 開發，通過與中國的跨境及跨鏈整合，使其能夠作為區塊鏈門戶，推動全球貿易發展，並部署如基於區塊鏈的身份標識（BID）與可驗證憑證（VC）等Web3 服務的關鍵構建模塊。

SOURCE Zetrix