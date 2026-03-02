世界銀行集團旗下國際金融公司投資馬來西亞Zetrix AI 助力提升數字公共基礎設施服務可及性

新聞提供者

Zetrix

02 3月, 2026, 14:00 CST

馬來西亞吉隆坡2026年3月2日 /美通社/ -- 為提升馬來西亞及更廣泛東盟地區及其他新興市場的數字公共基礎設施(DPI)服務可及性，世界銀行集團(World Bank Group)透過其私營部門機構國際金融公司（International Finance Corporation，簡稱「IFC」）宣布對Zetrix AI Berhad（簡稱「Zetrix AI」）進行股權投資。

IFC投資1.556億馬來西亞令吉（約合4000萬美元），將支持開發並推廣基於區塊鏈的新型DPI應用及AI賦能產品，旨在提升馬來西亞及更廣泛東盟地區的數字包容性、服務可及性和經濟效率。在馬來西亞，這些新服務將透過該國的數字身份系統MyDigital ID以及國家級區塊鏈服務網絡Malaysia Blockchain Infrastructure (MBI)，與該國數字生態系統實現融合。

Judith Green, World Bank Group Country Manager for Malaysia (left) and TS Wong, Group Managing Director of Zetrix AI Berhad (right)
Judith Green, World Bank Group Country Manager for Malaysia (left) and TS Wong, Group Managing Director of Zetrix AI Berhad (right)

Zetrix AI的DPI應用和產品旨在使一系列服務更高效、安全且更具成本效益，包括數字身份驗證、國際貿易數字化以及現實世界資產代幣化等。此次投資還將支持Zetrix AI將其DPI服務拓展至東盟及其他地區的新興市場。

世行集團駐馬來西亞國家經理朱迪絲-格林(Judith Green)表示：「此次投資體現了IFC致力於推進馬來西亞2026-2030年第十三馬來西亞計劃中的數字化轉型議程。數字公共基礎設施服務的發展對於改善公共服務、增強經濟競爭力以及確保增長具有包容性和可持續性至關重要。」

「此類投資使我們能夠擴大創新數字解決方案的規模，助力創建具有韌性、安全且可互操作的系統，為馬來西亞及東盟更廣泛地區及其他新興市場的人民和企業擴大服務與機會的獲取途徑。」

Zetrix AI集團董事總經理黃天順(TS Wong)表示：「從數字身份到數字化通關處理，再到大型語言模型和穩定幣，我們正在部署的區塊鏈和人工智能的實際跨境應用案例，旨在推動整個東盟地區顛覆性變革，促進該地區更深層次的社會經濟融合。借助IFC的參與和市場准入，我們將加快全球擴張計劃。」

關於IFC

IFC是世界銀行集團成員，也是聚焦新興市場私營部門的全球最大發展機構。該公司業務遍及100多個國家，運用資本、專業知識和影響力在發展中國家創建市場與機遇。2025財年，IFC向發展中國家的私營企業和金融機構承諾撥付創紀錄的717億美元，利用私營部門解決方案並調動私人資本，致力於在宜居星球上創造一個無貧困的世界。更多信息，請瀏覽www.ifc.org

關於Zetrix AI Berhad

Zetrix AI Berhad（簡稱「Zetrix AI」）前稱MY E.G. Services Berhad，在推動區塊鏈技術和人工智能在東盟公共與私營部門的應用方面處於領先地位。Zetrix AI總部位於馬來西亞，自2000年開始運營，是該國電子政務服務及配套商業服務的先行者。如今，該公司已在該地區的技術轉型中走在前列，利用其Layer-1區塊鏈平臺Zetrix，並融合Web3、人工智能與機器人技術，實現高效、智能且安全的跨境交易、數字身份互操作性及自動化解決方案，無縫連接個人、企業與政府。

SOURCE Zetrix

來自同一來源

柔佛攝政王在Zetrix平台上推出基於令吉的穩定幣及數字資產金庫

柔佛攝政王在Zetrix平台上推出基於令吉的穩定幣及數字資產金庫

由柔佛攝政王東姑依斯邁殿下(His Royal Highness Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim)擔任董事長並歸其所有的Bullish Aim Sdn....
此來源更多新聞稿

探索

加密貨幣

加密貨幣

加密貨幣

加密貨幣

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

相關題材的新聞稿